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Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД
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Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД

Гоагентству МЧС продлили престижный международный сертификат

13:46 277

Государственному агентству по безопасному ведению работ в промышленности и горнодобывающей отрасли Министерства по чрезвычайным ситуациям вновь продлен международный сертификат ISO 37001 «Система управления противодействием взяточничеству». В связи с этим госагентство успешно прошло международный аудит и процедуру оценки, сообщили в МЧС Азербайджана.

«Стандарт ISO 37001 учрежден Международной организацией по стандартизации (ISO) в 2016 году и является единственным международным стандартом, признанным во всем мире в сфере противодействия коррупции и взяточничеству. Внедрение данной системы позволяет Агентству выявлять и управлять рисками, связанными со взяточничеством, снижать корпоративные риски коррупционного характера, соблюдать международные антикоррупционные нормы, а также применять передовой опыт и правовые требования в этой области. Кроме того, это служит подтверждением для заинтересованных сторон того, что госагентство предпринимает реальные шаги по предотвращению случаев взяточничества. Стандарт ISO 37001 также способствует повышению прозрачности управления.

Деятельность организации, получившей сертификат, ежегодно проходит аудит со стороны компании Denetik International Certification and Surveillance Services, выдавшей сертификат, на предмет соответствия требованиям международного стандарта ISO 37001 «Система управления противодействием взяточничеству». При отсутствии выявленных недостатков сертификат продлевается», - говорится в сообщении МЧС.

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горнодобывающей отрасли МЧС впервые было удостоено международного сертификата ISO 37001 «Система управления противодействием взяточничеству» 24 июня 2022 года.

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