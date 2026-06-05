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Омбудсмен пришла к детям

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14:08 251

В рамках «Месячника прав человека», объявленного уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджана, проводится серия мероприятий.

В связи с этим омбудсмен Сабина Алиева посетила Центр реинтеграции и детский приют, функционирующий при общественном объединении «Дети Азербайджана».

Сабина Алиева обменялась мнениями с проживающими в центре детьми, поинтересовалась состоянием обеспечения их прав, выслушала их предложения, а также проинформировала детей об их правах и полномочиях омбудсмена.

Председатель общественного объединения Кямаля Агазаде рассказала омбудсмену о деятельности центра, реализуемых мероприятиях и существующих трудностях в сфере прав детей.

В ходе встречи омбудсмен ознакомилась с творческими способностями детей. Им были вручены подарки и просветительские издания, подготовленные Аппаратом омбудсмена.

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