Турция увидела «прогресс» в переговорах США и Ирана

«Ирано-американская война оказывает негативное влияние не только на наш регион, но и на весь мир. Мы с удовлетворением отмечаем прогресс в переговорах между Ираном и США и надеемся, что эти переговоры приведут к конкретным результатам и будут способствовать установлению прочного мира и стабильности. Восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе и возвращение к ситуации, существовавшей до войны, является необходимостью с точки зрения глобальной экономики, энергетики и безопасности», - сказал Фидан.

В то же время Турция «активизирует дипломатические усилия» для содействия урегулированию в зоне Персидского залива, заявил Фидан. «Помимо США и Ирана, мы также ведем интенсивные консультации по этому вопросу с региональными странами. В этом контексте мы особо ценим посреднические усилия Пакистана по обеспечению устойчивого перемирия и продолжаем оказывать эффективную поддержку этим усилиям», - сказал он.

По словам Фидана, «стороны должны избегать шагов, которые могут поставить под угрозу дипломатический процесс. Международное сообщество должно продемонстрировать единую волю к прекращению войны. Особенно важно предотвратить попытки Израиля сорвать перемирие».