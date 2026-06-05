Спецпредставитель Путина о тоннеле с Аляской

Соглашение по проекту тоннеля через Берингов пролив будет подписано не с США, а с инженерной компанией. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Я не говорил, что подписание будет с США — вероятно, это ошибка перевода. Завтрашнее (сегодняшнее – ред.) подписание состоится не с американскими официальными лицами, а с инженерной компанией для продолжения работ по проектированию тоннеля», — заявил спецпредставитель президента РФ.

Напомним, накануне российские СМИ сообщили, что «Россия и США в пятницу, 5 июня, подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив», который соединит Россию и Аляску (США).