Эльчин Велиев назначен директором Института геологии

Согласно тому же приказу, Эльчин Велиев будет временно исполнять обязанности директора института.

Приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Эльчин Велиев назначен заместителем директора Института геологии. Об этом сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.

Эльчин Велиев получил степень бакалавра по специальности «География» в Бакинском государственном университете и степень магистра по специальности «Ландшафтоведение». Он также учился по специальности «Нефтегазовая инженерия» в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа в Украине. В 2018 году получил степень доктора философии, в 2024 году – доктора технических наук.

Эльчин Велиев, начавший свою карьеру в Институте экологии Национального аэрокосмического агентства Азербайджанской Республики, несколько лет проработал в нефтегазовой отрасли. С 2010 года занимал различные должности в Научно-исследовательском институте нефти и газа SOCAR, до последнего назначения возглавлял Аналитическую исследовательскую лабораторию.

Эльчин Велиев является соавтором 102 научных работ, включая 50 индексированных научных статей (25 международных), 40 диссертаций (25 международных), 5 патентов и 8 книг. Он был включен в 2% лучших ученых мира по версии Стэнфордского университета в 2021–2024 годах.

В 2024 году Эльчин Велиев был награжден почетным дипломом президента SOCAR за вклад в развитие нефтегазового сектора.