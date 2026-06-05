В Армении громкие аресты

По версии Следственного комитета Армении, Ашотян вместе с другими фигурантами дела организовал коррупционную схему по передаче недвижимости и земельного участка площадью 451 кв. м в центре Еревана. Стоимость имущества оценивается примерно в 200 млн драмов ($540 тыс.).

В Армении задержали бывшего министра образования и заместителя председателя Республиканской партии Армена Ашотяна по подозрению в незаконной продаже имущества Ереванского университета имени Брюсова. Об этом сообщают армянские СМИ.

По данным издания, вместе с Ашотяном задержали бывшего ректора университета Гаяне Гаспарян. Кроме того, суд санкционировал арест экс-министра обороны Вигена Саркисяна, бывшего министра финансов Гагика Хачатряна и трех проректоров вуза. Всего по делу проходят семь человек, которым вменяют злоупотребление полномочиями и отмывание денег.

Кроме того, по сообщению Антикоррупционного комитета Армении, задержан экс-мэр Еревана и бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян. Он обвиняется в «злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег». В суд подано ходатайство об аресте.

Накануне во время предвыборных дебатов на Общественном телевидении премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что все бывшие чиновники, замешанные в коррупционных делах, понесут ответственность.