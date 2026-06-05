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Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД

Руслана Эюбова отправили под домашний арест

Инара Рафикгызы
14:44 728

Известный бизнесмен Руслан Эюбов, арестованный в связи с делом о контрабанде сигарет на 5 миллионов, освобожден из-под ареста.

Как сообщает haqqin.az, представление Генеральной прокуратуры в отношении Руслана Эюбова было рассмотрено и удовлетворено судом. Согласно решению суда, с учетом проблем со здоровьем Р.Эюбова превентивная мера ареста заменена домашним арестом.

Отметим, что предварительное следствие в отношении владельца Бакинского международного торгового морского порта Говсан Руслана Эюбова и других лиц уже завершено. Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 206.4 (контрабанда в особо крупном размере в составе организованной группы), 213-1.2.1, 213-1.2.2, 213-1.2.3 (хранение товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без таких марок с целью последующей продажи повторно в крупном размере группой лиц, действующих по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Уголовные дела расследовались Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Обвиняемые были задержаны в декабре прошлого года. Бинагадинский районный суд приговорил их к двум месяцам предварительного заключения.

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