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Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД
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Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД

Баку опровергает провокацию CNN

14:48 906

Утверждения, содержащиеся в статье на интернет-странице новостного канала CNN World от 5 июня, о якобы использовании территории Азербайджана для военных или разведывательных операций против Ирана, о размещении на территории Азербайджана принадлежащих Израилю сил, абсолютно не обоснованы. Азербайджан их решительно отвергает. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

«Утверждения, содержащиеся в указанной статье, неоднократно опровергались Азербайджаном, и эта позиция была заблаговременно доведена до редакции CNN в ответ на соответствующий запрос телеканала. Тиражирование данных, основанных на анонимных источниках, без представления каких-либо убедительных доказательств и без должного учета официальной позиции Азербайджана, противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессиональной журналистской этики.

Как неоднократно заявлялось ранее, утверждения о том, что территория Азербайджана используется для военных операций, разведывательной деятельности или иных враждебных действий против какого-либо третьего государства, не имеют под собой никаких оснований. Азербайджан никогда не допускал и не допустит подобного.

Азербайджан остается приверженным делу укрепления мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе. Подобные необоснованные и ничем не подтвержденные заявления являются очередной попыткой распространения дезинформации. Мы ждем от CNN опровержения», — говорится в комментарии представителя МИД Азербайджана.

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