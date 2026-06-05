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В село Кёчвялили пришла питьевая вода

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15:07 228

В рамках мероприятий, реализуемых с целью улучшения инфраструктуры питьевого водоснабжения в регионах, в селе Кёчвялили Агстафинского района был осуществлен проект по обеспечению питьевой водой. По случаю завершения проекта состоялась церемония открытия.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Агентства по водным ресурсам Азербайджана Ильгар Гюльмамедов, первый заместитель главы исполнительной власти района Мушвиг Гусейнов, председатель правления Региональной службы мелиорации и водного хозяйства, действующей при Агентстве, Закир Гулиев, представители Агентства и жители села. 

В рамках проекта для создания централизованной системы водоснабжения в селе Кёчвялили существующая система была расширена и построены новые водопроводы. С этой целью в населенном пункте проложено в общей сложности 3,5 километра водопроводных линий и выполнено подключение 296 индивидуальных жилых домов. Одновременно для точного учета подаваемой населению воды и ее рационального использования каждый абонент был обеспечен водомером.

Новая система водоснабжения позволит полностью удовлетворить ежедневную потребность 1349 жителей села Кёчвялили в воде.

Следует отметить, что существующая система водоснабжения города Агстафа функционирует за счет подачи в сеть воды, добываемой из шести субартезианских скважин, расположенных в поселке Вургун, и очищаемой на установке обратного осмоса производительностью 4900 кубометров в сутки.

В марте–апреле 2026 года в комплексе существующих очистных сооружений, расположенных в зоне водного источника, мембраны были заменены на новые, а на другом оборудовании проведены ремонтные работы.

Количество абонентов по городу составляет 4491. Общая протяженность водопроводной сети — 128 километров, магистральных водоводов — 8 километров, канализационной сети — 89 километров. Также эксплуатируется комплекс водохранилища на одной площадке и комплекс очистных сооружений сточных вод производительностью 4400 кубометров в сутки.

В целом по району услуги водоснабжения предоставляются 12 населенным пунктам.

В 2026–2027 годах планируется подготовка проектно‑сметной документации и проведение строительно‑монтажных работ по расширению существующей системы водоснабжения в селе Йенигюн.

Кроме того, в течение 2026 года планируется проведение ремонтно‑восстановительных работ в комплексе очистных сооружений сточных вод производительностью 4400 кубометров в сутки.

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