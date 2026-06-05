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Россия и Украина обменялись пленными

15:15 171

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «185 на 185», сообщило Минобороны РФ.

Украинская сторона пока официально не подтвердила обмен.

По словам представителя проекта «Хочу найти» Александра Семенцова, почти половина вернувшихся в Россию были найдены близкими при помощи этого проекта, сообщает Би-би-си.

83%, по его словам, попали в плен не более года назад; лишь трое провели в плену более двух лет. 51% вернувшихся имеют судимости и подписали контракты с Минобороны РФ либо из мест лишения свободы, либо под угрозой уголовной ответственности.

Лидер движения «Наш выход» Ирина Крынина отметила, что в последнее время «Москва при формировании списков реже запрашивает молодых парней до 25 лет и пожилых военных старше 50 лет». 52% вернувшихся в Россию — в возрасте от 40 до 50 лет. 

Предыдущий обмен по формуле «205 на 205» прошел 15 мая.

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