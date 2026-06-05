Дерусификация в Европе. Рынок делят США и Азербайджан, а «Газпром» пытается пролезть в окно

В ближайшее время список европейских стран, закупающих азербайджанский газ, может пополниться Словакией. Как сообщалось ранее, в середине мая во время визита в Баку словацкий вице-премьер Томаш Тараба заявил, что в Братиславе готовятся подписать с Азербайджаном долгосрочный (10‑летний) контракт на поставку «голубого топлива». Словакия остается одним из последних клиентов российской компании «Газпром» в Европе, однако вскоре стране придется отказаться от этих поставок. Причина в том, что существует решение Европейского союза, согласно которому страны‑члены должны прекратить импорт российского газа и нефти не позднее 2028 года. Аналитики отмечают, что отказ Словакии от российского газа и заключение долгосрочного контракта с Азербайджаном является важным событием с точки зрения растущей роли Баку на энергетическом рынке Европы в последние годы. Эти поставки позволят Азербайджану увеличить свою долю на европейском газовом рынке. Сейчас эта доля составляет около 5%, и на фоне почти 50‑процентной доли, которой когда‑то владел «Газпром», может выглядеть скромно. Однако Азербайджан намерен в ближайшие годы еще больше нарастить экспорт газа в Европу — до 20 миллиардов кубометров в год: для этого заключаются долгосрочные соглашения. Ранее германская государственная компания SEFE (Securing Energy for Europe) подписала с SOCAR 10‑летний контракт на поставку 1,5 миллиарда кубометров природного газа в год.

Помимо Азербайджана, США и Турция также используют процесс «дерусификации» европейского газового рынка для укрепления своих позиций. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция рассматривает возможность строительства военного топливопровода в Румынию через Болгарию. Параллельно может быть построен трубопровод для снабжения гражданского сектора. Турецкий проект стоимостью 1,2 миллиарда долларов предназначен исключительно для военных нужд и для обеспечения восточноевропейского фланга НАТО. Обходя уязвимые морские транспортные маршруты, Анкара представила проект на одобрение альянса, заявив, что этот маршрут является высокоэффективным с точки зрения затрат и имеет решающее значение для повышения региональной энергетической безопасности. Интересно, что этот маршрут совпадает с маршрутом отмененного трубопровода Nabucco West, который, по всей видимости, будет фактически возрожден именно таким образом. Газопровод Nabucco West (также известный как газопровод Турция–Австрия) представлял собой проект трубопровода от турецко‑болгарской границы до Австрии. Он был модификацией первоначального проекта газопровода Nabucco, который должен был проходить от Эрзурума в Турции до Баумгартена‑на‑Марке в Австрии. Первоначальный проект поддерживался несколькими государствами‑членами Европейского союза и Соединенными Штатами и рассматривался как конкурент проекту газопровода «Южный поток». Предполагалось, что основным поставщиком будет Ирак, а также возможны поставки из Азербайджана, Туркменистана и Египта. Основным поставщиком для газопровода Nabucco West должен был стать газ с месторождения «Шахдениз», транспортируемый по предлагаемому Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

Проект был разработан консорциумом из шести компаний. Подготовка началась в 2002 году, а межправительственное соглашение между Турцией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Австрией подписали 13 июля 2009 года. После объявления о строительстве TANAP консорциум представил проект Nabucco‑West. Строительство Nabucco‑West зависело от решения консорциума «Шахдениз» о маршруте экспорта газа. После того как «Шахдениз» отдал предпочтение Трансадриатическому трубопроводу (TAP) перед Nabucco, план строительства трубопровода был окончательно отменен в июне 2013 года. Увеличение экспорта азербайджанского газа в Европу усиливает роль Турции — страны, не являющейся газодобытчиком, — на этом рынке. Это связано с тем, что экспорт азербайджанского газа в Европу напрямую связан с Турцией. Как известно, когда Европейский союз начал отказываться от российского газа и доля «Газпрома» на рынке стремительно сокращалась, Анкара и Москва выступили с идеей создания газового хаба в Турции. Согласно этому плану, газ из всех источников, включая Ирак, Азербайджан, Иран и Россию, должен был «смешиваться» в Турции, а покупатели приобретали бы его не у добывающих стран напрямую, а через этот хаб. План позволял российскому газу попадать на европейский рынок «через черный ход», и поэтому был негативно воспринят на Западе. Кроме того, продажа напрямую потребителям, а не через хаб, более выгодна для стран‑производителей. Таким образом, идея создания газового хаба в Турции постепенно утратила актуальность. Вместо этого в конце апреля на встрече министров энергетики Турции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии в Софии был предложен проект «Кольцо солидарности» (STRING). Это стратегический энергетический проект, предусматривающий поставки азербайджанского природного газа в Восточную и Центральную Европу. Проект направлен на диверсификацию энергетической безопасности Европы с использованием существующей инфраструктуры Южного газового коридора Азербайджана. Основная цель — на первом этапе обеспечить поставку дополнительных 5 миллиардов кубометров газа в Европу ежегодно. В проекте участвуют операторы газотранспортных систем SOCAR, болгарский «Булгартрансгаз», румынский «Трансгаз», венгерский FGSZ и словацкий Eustream.