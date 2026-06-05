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Прием Мурсала Ибрагимова

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15:20 107

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов 5 июня в административном здании Агсуинского районного отдела службы провел прием граждан, проживающих в городах и районах Агсу, Исмаиллы, Шамахы и Гобустан.

Перед началом приема был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, к которому возложили букет цветов, почтив его дорогую память.

На приеме были выслушаны обращения 19 граждан, в числе которых 6 семей шехидов и 1 участник войны. Граждане обращались по вопросам приема на действительную военную службу или на работу в Государственную службу, медицинского освидетельствования, получения статуса ветерана и др.

В ходе приема начальник службы выслушал обращение каждого гражданина и дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений граждан была решена прямо на месте, а некоторые вопросы взяты на контроль для дальнейшего расследования. Обращения, не входящие в компетенцию Государственной службы, были направлены в соответствующие структуры.

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