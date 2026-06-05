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Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД
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Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД

Венгрия отказала армянам и грузинам

15:29 2271

Правительство Венгрии с сегодняшнего дня прекращает выдачу рабочих виз гражданам Грузии, Армении и Филиппин. Как сообщает Reuters, об этом заявила официальный представитель правительства страны Ванда Сонди.

По ее словам, власти намерены ужесточить правила трудоустройства иностранных работников из-за опасений, что они сдерживают рост зарплат местных работников.

Сонди заявила, что это будет первым шагом регулирования притока иностранных работников в страну.

При этом иностранные работники, уже находящиеся в Венгрии, смогут подать заявление на продление разрешений, а ранее поданные заявки будут рассмотрены в установленном порядке.

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