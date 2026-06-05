Гибель азербайджанских моряков: что известно

Ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что согласно полученной из российских компетентных органов информации, на обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана.

«Пострадавшим морякам было оказано содействие проходившим мимо российским судном и погранотрядом ФСБ России. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - подчеркнула Захарова. «Обстоятельства произошедшего выясняются. По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками», - добавила Захарова. Дипломат сообщила, что РФ находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики. «Российская сторона окажет все необходимое содействие партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к азербайджанским гражданам», - подчеркнула Захарова.

*** 15:14 Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» подтвердил нанесение ударов по судам в акватории Азовского моря 5 июня. Бровди заявил, что силы СБС ВСУ нанесли удары по грузовым судам в портах на северном побережье Азовского моря. Об этом он написал в своем ТГ-канале.