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Перемирие между Россией и Украиной

16:10 1460

В районе Запорожской АЭС ввели локальное перемирие для ремонта на линиях электропередачи станции, необходимого «для предотвращения угрозы ядерной аварии». Этого удалось добиться при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в пятницу, 5 июня, на странице организации в соцсети X.

«В ходе работ, контролируемых экспертами МАГАТЭ, специалисты с обеих сторон в ближайшие дни приступят к устранению повреждений, нанесенных войной линии электропередачи «Днепровская» напряжением 750 киловольт (кВ), после масштабных работ по разминированию района», - указано в посте.

Отмечается, что линию отключили более двух месяцев назад, из-за чего «крупнейшая в Европе АЭС полностью зависит от единственной линии в 330 кВ». «В последние недели ЗАЭС несколько раз теряла доступ и к этой линии, что вынуждало ее в качестве крайней меры задействовать аварийные дизель-генераторы», - заявили в МАГАТЭ.

В организации добавили, что это временное прекращение огня в районе ЗАЭС стало шестым с конца 2025 года. Каждое из них согласовывалось МАГАТЭ и с Россией, и с Украиной. В этот раз переговоры были «деликатными и сложными», длились несколько недель, но обе стороны «конструктивно взаимодействовали» с организацией.

Режим тишины начал действовать 5 июня в 6 утра (7:00 по Баку) и, как ожидается, продлится до 23 июня, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в разговоре с журналистами. По его словам, переговоры о прекращении огня шли с конца марта.

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