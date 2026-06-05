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Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД

Иран обстрелял военные корабли США

16:29 731

Иран осуществил ракетную и дроновую атаку на военные корабли США в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении иранской армии, сообщает Tasnim.

Отмечается, что ракеты Qadir и беспилотники нового поколения были запущены в предупредительных целях в направлении американских эсминцев DDG-103 и DDG-87.

Согласно заявлению, после этого эсминцы отошли в сторону Индийского океана.

Кроме того, американский универсальный десантный корабль-вертолетоносец Tripoli также покинул акваторию Оманского залива.

Иранская армия предупредила, что в случае продолжения, как было заявлено, «морского пиратства» со стороны США в будущем могут быть применены ракеты большей дальности.

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