Иран обстрелял военные корабли США

Иран осуществил ракетную и дроновую атаку на военные корабли США в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении иранской армии, сообщает Tasnim.

Отмечается, что ракеты Qadir и беспилотники нового поколения были запущены в предупредительных целях в направлении американских эсминцев DDG-103 и DDG-87.

Согласно заявлению, после этого эсминцы отошли в сторону Индийского океана.

Кроме того, американский универсальный десантный корабль-вертолетоносец Tripoli также покинул акваторию Оманского залива.

Иранская армия предупредила, что в случае продолжения, как было заявлено, «морского пиратства» со стороны США в будущем могут быть применены ракеты большей дальности.