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Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД
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Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД

Уран не обсуждается

16:42 462

Вопрос о вывозе из Ирана запасов обогащенного урана в настоящее время не обсуждается в рамках переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

Согласно его данным, «вопрос о передаче запасов урана на текущем этапе не стоит на повестке дня переговоров». По словам собеседника агентства, «сначала американская сторона должна предпринять конкретные и решительные шаги, нацеленные на достижение четких и окончательных договоренностей по некоторым фундаментальным вопросам».

В связи с этим источник также опроверг информацию телеканала Al Hadath о согласии исламской республики на «передачу части своих запасов [урана] третьей стране», назвав эти сведения «неверными».

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