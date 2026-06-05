Уран не обсуждается

Вопрос о вывозе из Ирана запасов обогащенного урана в настоящее время не обсуждается в рамках переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

Согласно его данным, «вопрос о передаче запасов урана на текущем этапе не стоит на повестке дня переговоров». По словам собеседника агентства, «сначала американская сторона должна предпринять конкретные и решительные шаги, нацеленные на достижение четких и окончательных договоренностей по некоторым фундаментальным вопросам».

В связи с этим источник также опроверг информацию телеканала Al Hadath о согласии исламской республики на «передачу части своих запасов [урана] третьей стране», назвав эти сведения «неверными».