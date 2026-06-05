Вучич рад: ЕС на горизонте

Сербия движется к Европейскому союзу, и это стратегическая цель страны. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам на полях саммита ЕС-Западные Балканы в черногорском Тивате.

Вучич сообщил, что провел «очень хорошие» переговоры с лидерами ЕС - Урсулой фон дер Ляйен, Антониу Коштой, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я также верю, что в будущем страны Западных Балкан добьются большого прогресса. Конечно, нам предстоит провести множество реформ. Здесь к нам отнеслись с настоящим уважением, и мы это очень ценим», - сказал президент Сербии.

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес заявил журналистам, что Мадрид поддерживает расширение Европейского союза на Западные Балканы.

Он подчеркнул, что без стран Западных Балкан Европейский союз неполноценен. «Мы продолжим нашу поддержку как в отношении внутренних реформ, так и в процессе расширения Евросоюза на Западные Балканы, включая Сербию», - добавил испанский премьер.