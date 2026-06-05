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Успешно завершен один из ключевых этапов проекта по производству железа

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17:06 266

Успешно реализован один из основных этапов проекта строительства завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) мощностью 2 млн тонн в год. Завершена подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, реализуемого ООО Azerbaijan Metal Company (AzMC). Отметим, что компания AzMC была учреждена в прошлом году ООО Dashkasan Iron Ore и казахстанской компанией Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited с целью организации финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации завода ГБЖ.

На мероприятии, состоявшемся 4 июня в Баку, были представлены результаты ТЭО проекта, а также подписаны документы, определяющие дальнейшие этапы его реализации. В мероприятии приняли участие руководители и представители AzMC, ЗАО AzerGold, ООО Dashkasan Iron Ore, казахстанской компании Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited, китайских Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. и экспортно-кредитного агентства Sinosure, итальянских Tenova и экспортно-кредитного агентства SACE, а также нидерландского ING Bank. Было отмечено, что банковское ТЭО, подготовленное компанией Sinosteel в соответствии с соглашением, подписанным в Пекине в ноябре прошлого года, подтвердило техническую и экономическую эффективность проекта. Согласно документу, общий объем капитальных затрат на строительство завода оценивается примерно в 800 млн долларов США.

Ожидается, что завод, ввод в эксплуатацию которого запланирован на конец 2029 года, обеспечит вклад в ВВП страны в размере около 1 млрд долларов США и способствует созданию около 1 600 рабочих мест — прямых и косвенных. Завод будет построен на территории Западного промышленного парка в Шамкирском районе. Проект будет пользоваться государственными мерами поддержки, включая налоговые, таможенные и логистические льготы, а также льготные тарифы на природный газ.

Эти меры будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности проекта и укреплению его конкурентоспособности.

На предприятии будет внедрена технология ENERGIRON® Zero-Reformer (ZR), разработанная итальянской компанией Tenova. Данная технология отличается сниженным потреблением энергии и существенно меньшим углеродным следом по сравнению с традиционными методами производства. При этом компания Tenova также представила наиболее конкурентоспособное коммерческое предложение по проекту.

Подготовка банковского технико-экономического обоснования позволила перейти к следующему этапу развития проекта. Так, в рамках мероприятия между компаниями AzMC и Sinosteel был подписан контракт на выполнение работ по базовому проектированию (Basic Engineering), официально закрепивший переход к следующему этапу реализации проекта. Контракт был подписан генеральным директором AzMC Джейхуном Алиевым и генеральным директором Sinosteel Хуа Гуанлином. На следующем этапе предусмотрено выполнение комплекса работ по проектированию, закупкам и строительству (EPC).

Значительную часть необходимых для реализации проекта инвестиций предполагается обеспечить за счет международных кредитных ресурсов, что позволит оптимизировать капитальные затраты AzMC, 50 процентов акций которой принадлежат Азербайджану, а также снизить финансовую нагрузку. В этих целях экспортно-кредитные агентства Китая и Италии - Sinosure и SACE назначены партнерами, предоставляющими страхование экспортных кредитов и гарантийную поддержку для финансирования, а ING Bank - глобальным координатором процесса. ING Bank, входящий в состав одной из крупнейших международных финансовых групп мира, будет координировать финансирование через экспортно-кредитные агентства совместно с AzMC. Данная договоренность была официально закреплена соответствующим соглашением, подписанным также в рамках мероприятия между генеральным директором AzMC Джейхуном Алиевым и главой направления металлургической, горнодобывающей и химической промышленности, глобальным руководителем сталелитейного сектора ING Bank Эриком ван Дузумом.

Напомним, по итогам анализа, проведенного с участием международных консалтинговых компаний, наиболее эффективным с экономической и технологической точек зрения решением для переработки железных руд Дашкесанского месторождения в продукцию с более высокой добавленной стоимостью была признана трехкомпонентная производственная цепочка, охватывающая весь процесс — от добычи железной руды до производства металлургического сырья. Данная цепочка включает производство железорудного концентрата с содержанием железа более 67%, окатышей и ГБЖ. Для транспортировки высококачественного железорудного концентрата с обогатительной фабрики, которую планируется построить в Дашкесанском районе, на завод по производству окатышей, размещенный на территории Шамкирского района, впервые в стране будет построен шламопровод.

Компоненты проекта, охватывающие добычу руды, строительство обогатительной фабрики, шламопровода и производство окатышей, будет реализовываться со стороны ООО Dashkasan Iron Ore. В текущий момент в данном направлении ведется подготовка банковского технико-экономического обоснования с привлечением зарубежного консультанта.

Завод ГБЖ является крупнейшим по масштабу компонентом всей производственной цепочки, требующим наибольшего объема инвестиций и продолжительного срока реализации. В этой связи имплементация данного этапа начата в качестве стратегического приоритета.

Формирование комплексной производственной цепочки позволит наладить выпуск высококачественного железа, что способствует развитию строительного и инфраструктурного секторов, экономическому росту и укреплению промышленного потенциала страны. Наряду с полным устранением зависимости от импорта сырья для производства стали, проект внесет существенный вклад в повышение экспортного потенциала страны. Комплексная реализация всех этапов проекта обеспечит вклад в ВВП страны в объеме около 19 млрд долларов США. Кроме того, благодаря прямым и косвенным эффектам проекта в регионах будет создано порядка 4 000 новых рабочих мест.

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