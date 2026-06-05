Успешно завершен один из ключевых этапов проекта по производству железа

Успешно реализован один из основных этапов проекта строительства завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) мощностью 2 млн тонн в год. Завершена подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, реализуемого ООО Azerbaijan Metal Company (AzMC). Отметим, что компания AzMC была учреждена в прошлом году ООО Dashkasan Iron Ore и казахстанской компанией Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited с целью организации финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации завода ГБЖ.

На мероприятии, состоявшемся 4 июня в Баку, были представлены результаты ТЭО проекта, а также подписаны документы, определяющие дальнейшие этапы его реализации. В мероприятии приняли участие руководители и представители AzMC, ЗАО AzerGold, ООО Dashkasan Iron Ore, казахстанской компании Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited, китайских Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. и экспортно-кредитного агентства Sinosure, итальянских Tenova и экспортно-кредитного агентства SACE, а также нидерландского ING Bank. Было отмечено, что банковское ТЭО, подготовленное компанией Sinosteel в соответствии с соглашением, подписанным в Пекине в ноябре прошлого года, подтвердило техническую и экономическую эффективность проекта. Согласно документу, общий объем капитальных затрат на строительство завода оценивается примерно в 800 млн долларов США.

Ожидается, что завод, ввод в эксплуатацию которого запланирован на конец 2029 года, обеспечит вклад в ВВП страны в размере около 1 млрд долларов США и способствует созданию около 1 600 рабочих мест — прямых и косвенных. Завод будет построен на территории Западного промышленного парка в Шамкирском районе. Проект будет пользоваться государственными мерами поддержки, включая налоговые, таможенные и логистические льготы, а также льготные тарифы на природный газ.

Эти меры будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности проекта и укреплению его конкурентоспособности.

На предприятии будет внедрена технология ENERGIRON® Zero-Reformer (ZR), разработанная итальянской компанией Tenova. Данная технология отличается сниженным потреблением энергии и существенно меньшим углеродным следом по сравнению с традиционными методами производства. При этом компания Tenova также представила наиболее конкурентоспособное коммерческое предложение по проекту.