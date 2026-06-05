Royal Residence – престижный жилой комплекс, построенный компанией Kristal в Насиминском районе

Проект Royal Residence , реализуемый компанией Kristal в Насиминском районе — одном из самых престижных районов столицы, предлагает новый взгляд на современную городскую жизнь. Объединяя комфорт, безопасность и архитектурную эстетику, проект обеспечивает своим жителям высокий уровень жизни в самом центре города.

Royal Residence, расположенный по адресу ул. Дж. Мамедгулузаде, 83, выгодно отличается своим удобным месторасположением. Благодаря близости к основным транспортным артериям столицы, станциям метро, образовательным учреждениям, медицинским центрам и крупным торговым объектам, проект позволяет жителям организовать свою повседневную жизнь более комфортно и эффективно. Для тех, кто стремится идти в ногу с динамичным ритмом города, это место является идеальным выбором.

Одним из главных преимуществ проекта Royal Residence являются просторные и функциональные планировки квартир. В рамках проекта представлены эксклюзивные квартиры площадью 122,04 м², 187,46 м² и 260,52 м², которые полностью отвечают требованиям семей, отдающих предпочтение просторному жилому пространству. Продуманная планировка, просторные комнаты и комфортная жилая среда свидетельствуют о том, что каждая деталь здесь создана для максимального удобства жителей.

С архитектурной точки зрения проект также заслуживает особого внимания. Величественное фасадное решение здания, его эстетичный внешний вид и изысканный архитектурный стиль придают ему особый статус. Royal Residence — это не просто жилой комплекс, а один из проектов, который вносит значимый вклад в архитектурный облик города.