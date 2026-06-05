USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД
Новость дня
Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД

Royal Residence – престижный жилой комплекс, построенный компанией Kristal в Насиминском районе

ФОТО
17:20 156

Объявлена продажа квартир, готовых к ремонту, в премиальном проекте Royal Residence от компании Kristal.

Проект Royal Residence, реализуемый компанией Kristal в Насиминском районе — одном из самых престижных районов столицы, предлагает новый взгляд на современную городскую жизнь. Объединяя комфорт, безопасность и архитектурную эстетику, проект обеспечивает своим жителям высокий уровень жизни в самом центре города.

https://www.instagram.com/reel/DZLGlC5AXWx/?igsh=ZHU0bjE3bHRnaTA5

Royal Residence, расположенный по адресу ул. Дж. Мамедгулузаде, 83, выгодно отличается своим удобным месторасположением. Благодаря близости к основным транспортным артериям столицы, станциям метро, образовательным учреждениям, медицинским центрам и крупным торговым объектам, проект позволяет жителям организовать свою повседневную жизнь более комфортно и эффективно. Для тех, кто стремится идти в ногу с динамичным ритмом города, это место является идеальным выбором.

Одним из главных преимуществ проекта Royal Residence являются просторные и функциональные планировки квартир. В рамках проекта представлены эксклюзивные квартиры площадью 122,04 м², 187,46 м² и 260,52 м², которые полностью отвечают требованиям семей, отдающих предпочтение просторному жилому пространству. Продуманная планировка, просторные комнаты и комфортная жилая среда свидетельствуют о том, что каждая деталь здесь создана для максимального удобства жителей.

С архитектурной точки зрения проект также заслуживает особого внимания. Величественное фасадное решение здания, его эстетичный внешний вид и изысканный архитектурный стиль придают ему особый статус. Royal Residence — это не просто жилой комплекс, а один из проектов, который вносит значимый вклад в архитектурный облик города.

Проект Royal Residence предлагает своим жителям особый стиль жизни, объединяя преимущества проживания в центре города с высоким уровнем комфорта и престижем. Современная архитектура, качественные строительные решения, широкий выбор квартир и выгодное расположение делают проект одним из самых привлекательных жилых комплексов столицы.

*Для получения более подробной информации вы можете связаться с нами по номеру 1544.

Kristal — строим ваши мечты.

Подробная информация: *1544

Адрес: Насиминский район, ул. Дж. Мамедгулузаде, 83

Сайт: kristal.az

Что за дрон взорвался у берегов Румынии?
Что за дрон взорвался у берегов Румынии? видео; обновлено 16:57
16:57 2264
Гибель азербайджанских моряков: что известно
Гибель азербайджанских моряков: что известно обновлено 16:00
16:00 2178
Венгрия отказала армянам и грузинам
Венгрия отказала армянам и грузинам
15:29 2281
Маска и приговор
Маска и приговор Что там у соседей?
14:28 2300
Руслана Эюбова отправили под домашний арест
Руслана Эюбова отправили под домашний арест
14:44 2034
Баку опровергает провокацию CNN
Баку опровергает провокацию CNN
14:48 2710
В Армении громкие аресты
В Армении громкие аресты
14:30 2880
Наземная операция США в Иране начнется…
Наземная операция США в Иране начнется… Экс-депутат Госдумы Константин Боровой комментирует для haqqin.az
12:46 3366
Ильхам Алиев: Снижение уровня Каспия, приближающееся к историческому минимуму...
Ильхам Алиев: Снижение уровня Каспия, приближающееся к историческому минимуму... обновлено 13:45
13:45 3277
«3+3» в Баку или Ереване
«3+3» в Баку или Ереване предложили в Москве
13:34 2026
Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД
Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД добавлено видео; обновлено
13:59 7587

ЭТО ВАЖНО

Что за дрон взорвался у берегов Румынии?
Что за дрон взорвался у берегов Румынии? видео; обновлено 16:57
16:57 2264
Гибель азербайджанских моряков: что известно
Гибель азербайджанских моряков: что известно обновлено 16:00
16:00 2178
Венгрия отказала армянам и грузинам
Венгрия отказала армянам и грузинам
15:29 2281
Маска и приговор
Маска и приговор Что там у соседей?
14:28 2300
Руслана Эюбова отправили под домашний арест
Руслана Эюбова отправили под домашний арест
14:44 2034
Баку опровергает провокацию CNN
Баку опровергает провокацию CNN
14:48 2710
В Армении громкие аресты
В Армении громкие аресты
14:30 2880
Наземная операция США в Иране начнется…
Наземная операция США в Иране начнется… Экс-депутат Госдумы Константин Боровой комментирует для haqqin.az
12:46 3366
Ильхам Алиев: Снижение уровня Каспия, приближающееся к историческому минимуму...
Ильхам Алиев: Снижение уровня Каспия, приближающееся к историческому минимуму... обновлено 13:45
13:45 3277
«3+3» в Баку или Ереване
«3+3» в Баку или Ереване предложили в Москве
13:34 2026
Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД
Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД добавлено видео; обновлено
13:59 7587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться