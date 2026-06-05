Royal Residence – престижный жилой комплекс, построенный компанией Kristal в Насиминском районе

Объявлена продажа квартир, готовых к ремонту, в премиальном проекте Royal Residence от компании Kristal.
Проект Royal Residence, реализуемый компанией Kristal в Насиминском районе — одном из самых престижных районов столицы, предлагает новый взгляд на современную городскую жизнь. Объединяя комфорт, безопасность и архитектурную эстетику, проект обеспечивает своим жителям высокий уровень жизни в самом центре города.
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Royal Residence, расположенный по адресу ул. Дж. Мамедгулузаде, 83, выгодно отличается своим удобным месторасположением. Благодаря близости к основным транспортным артериям столицы, станциям метро, образовательным учреждениям, медицинским центрам и крупным торговым объектам, проект позволяет жителям организовать свою повседневную жизнь более комфортно и эффективно. Для тех, кто стремится идти в ногу с динамичным ритмом города, это место является идеальным выбором.
Одним из главных преимуществ проекта Royal Residence являются просторные и функциональные планировки квартир. В рамках проекта представлены эксклюзивные квартиры площадью 122,04 м², 187,46 м² и 260,52 м², которые полностью отвечают требованиям семей, отдающих предпочтение просторному жилому пространству. Продуманная планировка, просторные комнаты и комфортная жилая среда свидетельствуют о том, что каждая деталь здесь создана для максимального удобства жителей.
С архитектурной точки зрения проект также заслуживает особого внимания. Величественное фасадное решение здания, его эстетичный внешний вид и изысканный архитектурный стиль придают ему особый статус. Royal Residence — это не просто жилой комплекс, а один из проектов, который вносит значимый вклад в архитектурный облик города.
Проект Royal Residence предлагает своим жителям особый стиль жизни, объединяя преимущества проживания в центре города с высоким уровнем комфорта и престижем. Современная архитектура, качественные строительные решения, широкий выбор квартир и выгодное расположение делают проект одним из самых привлекательных жилых комплексов столицы.
*Для получения более подробной информации вы можете связаться с нами по номеру 1544.
Kristal — строим ваши мечты.
Подробная информация: *1544
Адрес: Насиминский район, ул. Дж. Мамедгулузаде, 83
Сайт: kristal.az