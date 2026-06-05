USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД
Новость дня
Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД

Ищут, куда девать мигрантов

17:18 189

ЕС планирует к осени выбрать страны, где будут созданы лагеря для высылаемых из Евросоюза мигрантов. Согласно проекту, мигранты, которым отказали в предоставлении убежища, будут перемещены в центры, где они смогут оставаться на неограниченный срок.

В интервью порталу Euractiv нидерландский министр по делам миграции и предоставления убежища Барт ван ден Бринк рассказал, что коалиция из Австрии, Германии, Греции, Дании и Нидерландов находится на этапе переговоров с потенциальными партнерами по проекту.

Бринк не пояснил, о каких странах идет речь, подчеркнув, что список, который может быть определен уже к осени 2026 года, не должен ограничиваться Африканским континентом. В переговорном процессе участвуют представители Международной организации по миграции (МОМ) и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), добавил нидерландский министр.

В числе ключевых вопросов, требующих обсуждения, — финансирование депортации мигрантов из центров на родину, сказал Бринк. Также в рамках вероятного соглашения страны просят ЕС о расширении сотрудничества в сферах миграционного партнерства и экономического развития.

Напомним, страны ЕС в декабре 2025 года договорились об ужесточении миграционной политики. После многомесячных переговоров министры внутренних дел стран ЕС согласовали более строгие правила предоставления убежища.

Что за дрон взорвался у берегов Румынии?
Что за дрон взорвался у берегов Румынии? видео; обновлено 16:57
16:57 2265
Гибель азербайджанских моряков: что известно
Гибель азербайджанских моряков: что известно обновлено 16:00
16:00 2179
Венгрия отказала армянам и грузинам
Венгрия отказала армянам и грузинам
15:29 2283
Маска и приговор
Маска и приговор Что там у соседей?
14:28 2300
Руслана Эюбова отправили под домашний арест
Руслана Эюбова отправили под домашний арест
14:44 2034
Баку опровергает провокацию CNN
Баку опровергает провокацию CNN
14:48 2710
В Армении громкие аресты
В Армении громкие аресты
14:30 2880
Наземная операция США в Иране начнется…
Наземная операция США в Иране начнется… Экс-депутат Госдумы Константин Боровой комментирует для haqqin.az
12:46 3366
Ильхам Алиев: Снижение уровня Каспия, приближающееся к историческому минимуму...
Ильхам Алиев: Снижение уровня Каспия, приближающееся к историческому минимуму... обновлено 13:45
13:45 3277
«3+3» в Баку или Ереване
«3+3» в Баку или Ереване предложили в Москве
13:34 2027
Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД
Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД добавлено видео; обновлено
13:59 7587

ЭТО ВАЖНО

Что за дрон взорвался у берегов Румынии?
Что за дрон взорвался у берегов Румынии? видео; обновлено 16:57
16:57 2265
Гибель азербайджанских моряков: что известно
Гибель азербайджанских моряков: что известно обновлено 16:00
16:00 2179
Венгрия отказала армянам и грузинам
Венгрия отказала армянам и грузинам
15:29 2283
Маска и приговор
Маска и приговор Что там у соседей?
14:28 2300
Руслана Эюбова отправили под домашний арест
Руслана Эюбова отправили под домашний арест
14:44 2034
Баку опровергает провокацию CNN
Баку опровергает провокацию CNN
14:48 2710
В Армении громкие аресты
В Армении громкие аресты
14:30 2880
Наземная операция США в Иране начнется…
Наземная операция США в Иране начнется… Экс-депутат Госдумы Константин Боровой комментирует для haqqin.az
12:46 3366
Ильхам Алиев: Снижение уровня Каспия, приближающееся к историческому минимуму...
Ильхам Алиев: Снижение уровня Каспия, приближающееся к историческому минимуму... обновлено 13:45
13:45 3277
«3+3» в Баку или Ереване
«3+3» в Баку или Ереване предложили в Москве
13:34 2027
Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД
Гибель азербайджанских моряков. Заявление МИД добавлено видео; обновлено
13:59 7587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться