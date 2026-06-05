Ищут, куда девать мигрантов

ЕС планирует к осени выбрать страны, где будут созданы лагеря для высылаемых из Евросоюза мигрантов. Согласно проекту, мигранты, которым отказали в предоставлении убежища, будут перемещены в центры, где они смогут оставаться на неограниченный срок.

В интервью порталу Euractiv нидерландский министр по делам миграции и предоставления убежища Барт ван ден Бринк рассказал, что коалиция из Австрии, Германии, Греции, Дании и Нидерландов находится на этапе переговоров с потенциальными партнерами по проекту.

Бринк не пояснил, о каких странах идет речь, подчеркнув, что список, который может быть определен уже к осени 2026 года, не должен ограничиваться Африканским континентом. В переговорном процессе участвуют представители Международной организации по миграции (МОМ) и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), добавил нидерландский министр.

В числе ключевых вопросов, требующих обсуждения, — финансирование депортации мигрантов из центров на родину, сказал Бринк. Также в рамках вероятного соглашения страны просят ЕС о расширении сотрудничества в сферах миграционного партнерства и экономического развития.

Напомним, страны ЕС в декабре 2025 года договорились об ужесточении миграционной политики. После многомесячных переговоров министры внутренних дел стран ЕС согласовали более строгие правила предоставления убежища.