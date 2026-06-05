Американцы обезоруживают Европу

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США передали НАТО список своей техники, которую больше не планируют предоставлять альянсу, пишет Welt. Изменения затронут систему NATO Force Model, с ее помощью альянс заранее определяет, какие силы они готовы быстро перебросить к линии фронта в течение срока от 10 дней до 6 месяцев.

Сильнее всего Вашингтон хочет урезать авиацию и флот. США собираются сократить количество многоцелевых истребителей F-16 с 99 до 63, число истребителей-бомбардировщиков F-15E с 54 до 36. Под сокращение попадут самолеты-заправщики — число KC-135 США хотят снизить с 71 до 63, еще США хотят исключить все 8 самых современных KC-46.

Будет урезана морская разведывательная авиация и беспилотники. Количество самолетов для патрулирования моря P-8A Poseidon сократят с 26 до 15. США намерены полностью забрать все дальние разведывательные дроны, а число больших беспилотников MQ-9 Reaper сократить почти вдвое.

Также НАТО сможет рассчитывать только на одну из двух авианосных ударных групп, останется без американских подводных лодок с возможностью запуска крылатых ракет, почти половины соединений крейсеров и эсминцев, отвечающих за ПВО, ПРО, ракетные удары и сопровождение флота. Из двух бомбардировочных соединений остается одно.

США хотят, чтобы Европа и Канада быстрее закрывали образующиеся пробелы своими силами. Об этом после встречи военных планировщиков НАТО говорил верховный главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич.

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