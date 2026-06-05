Пожар в Баку потушили

Пожар в многоэтажном жилом доме в поселке Бакиханова в Баку потушен, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

* * * 17:56 На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.