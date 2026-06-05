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Гибель азербайджанских моряков. Что известно
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Гибель азербайджанских моряков. Что известно

Пожар в Баку потушили

обновлено 18:28
Ульвия Худиева
18:28 911

Пожар в многоэтажном жилом доме в поселке Бакиханова в Баку потушен, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

* * * 17:56

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.

В связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация.

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