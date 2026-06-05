Озель и Имамоглу уходят из РНП. И создают новую партию

После решения суда о «полной недействительности» 38-го съезда оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции в политических кругах Анкары обсуждаются два важных решения команды Озгюра Озеля и Экрема Имамоглу.
Первое из этих решений исключает любой диалог с командой Кемаля Кылычдароглу, который решением суда временно восстановлен в должности председателя РНП. Как ранее писал haqqin.az со ссылкой на источники в Анкаре, после вынесенного 21 мая решения суда обе стороны — и Озель, и Кылычдароглу — пытались делать заявления в духе «не сжигать мосты». Даже тот факт, что Озель в соответствии с фактическим решением суда объявил себя руководителем парламентской фракции РНП (эту должность он занимал до 2023 года), был положительно воспринят лагерем Кылычдароглу. Однако, по данным источников, после возражений со стороны находящегося под арестом экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу и одного из «тяжеловесов» РНП, Ондер Сава, команда Озеля выбрала новую стратегию, которую, как утверждается, определил Имамоглу. Согласно этой стратегии, Озель продолжит борьбу внутри РНП, а затем будет объявлено одно из важнейших решений в турецкой политике.
Озель объявил: новая партия готова
Второй сигнал, а именно решение о создании новой партии путем выхода из РНП, Озгюр Озель уже подал. В интервью местным СМИ он сообщил, что рассматриваются два сценария создания новой политической силы. «Эта борьба — путь к власти, выходящий за рамки самой РНП», — сказал Озель, комментируя возможный выход из партии и создание новой структуры. Имамоглу же в своем заявлении отметил, что «на пути к власти все легитимно», тем самым также намекнув на возможный разрыв с кемалистской партией.
Напомним, haqqin.az еще в прошлом году, ссылаясь на источники в Анкаре, писал: если будет вынесено решение о «полной недействительности», тандем Озель–Имамоглу начнет процесс создания новой партии. Источники сообщали, что в престижном районе Балгат, который считается политическим центром, где расположены офисы многих партий, уже арендовано помещение, а новая партия может получить название EKİM — по первым буквам имени и фамилии Экрема Имамоглу. После этого под предлогом того, что «Кылычдароглу не проводит съезд», будет подана жалоба в Высший избирательный совет (YSK). Однако эксперты считают, что YSK отклонит требование о съезде, поскольку решение о «полной недействительности» находится на рассмотрении в Верховном суде.
Согласно утверждениям, фронт Озель–Имамоглу в соответствии с заранее определенной «дорожной картой» объявит о создании новой партии не позднее августа. Тем не менее источники haqqin.az в Анкаре отмечают, что Экрем Имамоглу, который в прошлом придерживался правых взглядов, не намерен строить новую партию по линии РНП.
«Имамоглу в прошлом был членом Партии Отечества (ANAP) и даже до перехода в РНП, как известно, предпринимал попытки присоединиться к правящей Партии справедливости и развития. Поэтому он намерен создать праволиберальную правоцентристскую партию общенационального масштаба — по модели Тургута Озала и Реджепа Тайипа Эрдогана», — сообщил информированный источник. В кулуарах Анкары также говорят, что сторонники Имамоглу уже сделали предложения ряду бывших правых политиков для участия в новой партии.
В противоположность этому, Озгюр Озель, который еще со студенческих лет придерживается социал-демократических взглядов и сейчас занимает пост вице-председателя «социалистического интернационала», настаивает на создании левой партии, в которую могли бы перейти избиратели, покидающие РНП.
Идут обсуждения и вокруг названия новой партии. Некоторые функционеры команды Озеля предлагают создать абсолютно новую структуру с новым названием. Однако они выступают против варианта EKİM, указывая, что в турецкой политике партии, названные по комбинации имени и фамилии лидера, не имеют успешной истории.
Другая группа предлагает перейти в одну из уже существующих оппозиционных партий, например, в партию İYİ, но аргументы против этого варианта значительно сильнее.
Наиболее обсуждаемый сценарий — приобретение одной из существующих «табличных партий». По некоторым данным, команда Имамоглу уже начала процесс по покупке Партии Турецкого союза. Другая версия — возможное приобретение Республиканской партии.