Озель и Имамоглу уходят из РНП. И создают новую партию

После решения суда о «полной недействительности» 38-го съезда оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции в политических кругах Анкары обсуждаются два важных решения команды Озгюра Озеля и Экрема Имамоглу. Первое из этих решений исключает любой диалог с командой Кемаля Кылычдароглу, который решением суда временно восстановлен в должности председателя РНП. Как ранее писал haqqin.az со ссылкой на источники в Анкаре, после вынесенного 21 мая решения суда обе стороны — и Озель, и Кылычдароглу — пытались делать заявления в духе «не сжигать мосты». Даже тот факт, что Озель в соответствии с фактическим решением суда объявил себя руководителем парламентской фракции РНП (эту должность он занимал до 2023 года), был положительно воспринят лагерем Кылычдароглу. Однако, по данным источников, после возражений со стороны находящегося под арестом экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу и одного из «тяжеловесов» РНП, Ондер Сава, команда Озеля выбрала новую стратегию, которую, как утверждается, определил Имамоглу. Согласно этой стратегии, Озель продолжит борьбу внутри РНП, а затем будет объявлено одно из важнейших решений в турецкой политике.

Озель объявил: новая партия готова Второй сигнал, а именно решение о создании новой партии путем выхода из РНП, Озгюр Озель уже подал. В интервью местным СМИ он сообщил, что рассматриваются два сценария создания новой политической силы. «Эта борьба — путь к власти, выходящий за рамки самой РНП», — сказал Озель, комментируя возможный выход из партии и создание новой структуры. Имамоглу же в своем заявлении отметил, что «на пути к власти все легитимно», тем самым также намекнув на возможный разрыв с кемалистской партией. Напомним, haqqin.az еще в прошлом году, ссылаясь на источники в Анкаре, писал: если будет вынесено решение о «полной недействительности», тандем Озель–Имамоглу начнет процесс создания новой партии. Источники сообщали, что в престижном районе Балгат, который считается политическим центром, где расположены офисы многих партий, уже арендовано помещение, а новая партия может получить название EKİM — по первым буквам имени и фамилии Экрема Имамоглу. После этого под предлогом того, что «Кылычдароглу не проводит съезд», будет подана жалоба в Высший избирательный совет (YSK). Однако эксперты считают, что YSK отклонит требование о съезде, поскольку решение о «полной недействительности» находится на рассмотрении в Верховном суде. Согласно утверждениям, фронт Озель–Имамоглу в соответствии с заранее определенной «дорожной картой» объявит о создании новой партии не позднее августа. Тем не менее источники haqqin.az в Анкаре отмечают, что Экрем Имамоглу, который в прошлом придерживался правых взглядов, не намерен строить новую партию по линии РНП.