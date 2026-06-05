USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Гибель азербайджанских моряков. Что известно
Новость дня
Гибель азербайджанских моряков. Что известно

Озель и Имамоглу уходят из РНП. И создают новую партию

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
18:08 857

После решения суда о «полной недействительности» 38-го съезда оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции в политических кругах Анкары обсуждаются два важных решения команды Озгюра Озеля и Экрема Имамоглу.

Первое из этих решений исключает любой диалог с командой Кемаля Кылычдароглу, который решением суда временно восстановлен в должности председателя РНП. Как ранее писал haqqin.az со ссылкой на источники в Анкаре, после вынесенного 21 мая решения суда обе стороны — и Озель, и Кылычдароглу — пытались делать заявления в духе «не сжигать мосты». Даже тот факт, что Озель в соответствии с фактическим решением суда объявил себя руководителем парламентской фракции РНП (эту должность он занимал до 2023 года), был положительно воспринят лагерем Кылычдароглу. Однако, по данным источников, после возражений со стороны находящегося под арестом экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу и одного из «тяжеловесов» РНП, Ондер Сава, команда Озеля выбрала новую стратегию, которую, как утверждается, определил Имамоглу. Согласно этой стратегии, Озель продолжит борьбу внутри РНП, а затем будет объявлено одно из важнейших решений в турецкой политике.

В интервью СМИ Озель сообщил, что рассматриваются два сценария создания новой политической силы

Озель объявил: новая партия готова

Второй сигнал, а именно решение о создании новой партии путем выхода из РНП, Озгюр Озель уже подал. В интервью местным СМИ он сообщил, что рассматриваются два сценария создания новой политической силы. «Эта борьба — путь к власти, выходящий за рамки самой РНП», — сказал Озель, комментируя возможный выход из партии и создание новой структуры. Имамоглу же в своем заявлении отметил, что «на пути к власти все легитимно», тем самым также намекнув на возможный разрыв с кемалистской партией.

Напомним, haqqin.az еще в прошлом году, ссылаясь на источники в Анкаре, писал: если будет вынесено решение о «полной недействительности», тандем Озель–Имамоглу начнет процесс создания новой партии. Источники сообщали, что в престижном районе Балгат, который считается политическим центром, где расположены офисы многих партий, уже арендовано помещение, а новая партия может получить название EKİM — по первым буквам имени и фамилии Экрема Имамоглу. После этого под предлогом того, что «Кылычдароглу не проводит съезд», будет подана жалоба в Высший избирательный совет (YSK). Однако эксперты считают, что YSK отклонит требование о съезде, поскольку решение о «полной недействительности» находится на рассмотрении в Верховном суде.

Согласно утверждениям, фронт Озель–Имамоглу в соответствии с заранее определенной «дорожной картой» объявит о создании новой партии не позднее августа. Тем не менее источники haqqin.az в Анкаре отмечают, что Экрем Имамоглу, который в прошлом придерживался правых взглядов, не намерен строить новую партию по линии РНП.

Команда Озель-Имамоглу исключает любой диалог с командой Кемаля Кылычдароглу

«Имамоглу в прошлом был членом Партии Отечества (ANAP) и даже до перехода в РНП, как известно, предпринимал попытки присоединиться к правящей Партии справедливости и развития. Поэтому он намерен создать праволиберальную правоцентристскую партию общенационального масштаба — по модели Тургута Озала и Реджепа Тайипа Эрдогана», — сообщил информированный источник. В кулуарах Анкары также говорят, что сторонники Имамоглу уже сделали предложения ряду бывших правых политиков для участия в новой партии.

В противоположность этому, Озгюр Озель, который еще со студенческих лет придерживается социал-демократических взглядов и сейчас занимает пост вице-председателя «социалистического интернационала», настаивает на создании левой партии, в которую могли бы перейти избиратели, покидающие РНП.

Идут обсуждения и вокруг названия новой партии. Некоторые функционеры команды Озеля предлагают создать абсолютно новую структуру с новым названием. Однако они выступают против варианта EKİM, указывая, что в турецкой политике партии, названные по комбинации имени и фамилии лидера, не имеют успешной истории.

Другая группа предлагает перейти в одну из уже существующих оппозиционных партий, например, в партию İYİ, но аргументы против этого варианта значительно сильнее.

Наиболее обсуждаемый сценарий — приобретение одной из существующих «табличных партий». По некоторым данным, команда Имамоглу уже начала процесс по покупке Партии Турецкого союза. Другая версия — возможное приобретение Республиканской партии.

Иран готовит что-то «мощное» по Ормузу
Иран готовит что-то «мощное» по Ормузу
19:15 158
Банда «нового поколения» взяла под прицел известную семью
Банда «нового поколения» взяла под прицел известную семью
19:05 435
Удастся ли Айхану Аббасову сделать то, что не смог даже Гурбан Гурбанов?
Удастся ли Айхану Аббасову сделать то, что не смог даже Гурбан Гурбанов? Азербайджан 11 лет не выигрывает у Мальты
19:01 357
Чехия хочет азербайджанский газ и нефть через Украину
Чехия хочет азербайджанский газ и нефть через Украину
18:39 328
Перемирие под вопросом
Перемирие под вопросом
18:21 818
Озель и Имамоглу уходят из РНП. И создают новую партию
Озель и Имамоглу уходят из РНП. И создают новую партию
18:08 858
Американцы обезоруживают Европу
Американцы обезоруживают Европу
17:31 983
Что за дрон взорвался у берегов Румынии?
Что за дрон взорвался у берегов Румынии? видео; обновлено 16:57
16:57 2877
Гибель азербайджанских моряков: что известно
Гибель азербайджанских моряков: что известно обновлено 16:00
16:00 2908
Венгрия отказала армянам и грузинам
Венгрия отказала армянам и грузинам
15:29 3534
Маска и приговор
Маска и приговор Что там у соседей?
14:28 2998

ЭТО ВАЖНО

Иран готовит что-то «мощное» по Ормузу
Иран готовит что-то «мощное» по Ормузу
19:15 158
Банда «нового поколения» взяла под прицел известную семью
Банда «нового поколения» взяла под прицел известную семью
19:05 435
Удастся ли Айхану Аббасову сделать то, что не смог даже Гурбан Гурбанов?
Удастся ли Айхану Аббасову сделать то, что не смог даже Гурбан Гурбанов? Азербайджан 11 лет не выигрывает у Мальты
19:01 357
Чехия хочет азербайджанский газ и нефть через Украину
Чехия хочет азербайджанский газ и нефть через Украину
18:39 328
Перемирие под вопросом
Перемирие под вопросом
18:21 818
Озель и Имамоглу уходят из РНП. И создают новую партию
Озель и Имамоглу уходят из РНП. И создают новую партию
18:08 858
Американцы обезоруживают Европу
Американцы обезоруживают Европу
17:31 983
Что за дрон взорвался у берегов Румынии?
Что за дрон взорвался у берегов Румынии? видео; обновлено 16:57
16:57 2877
Гибель азербайджанских моряков: что известно
Гибель азербайджанских моряков: что известно обновлено 16:00
16:00 2908
Венгрия отказала армянам и грузинам
Венгрия отказала армянам и грузинам
15:29 3534
Маска и приговор
Маска и приговор Что там у соседей?
14:28 2998
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться