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Перемирие под вопросом

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил членам кабинета министров, что пока нет смысла выносить на голосование соглашение о перемирии в Ливане, поскольку его условия не принимает группировка «Хезболла», сообщает Ynet со ссылкой на источники.

«В настоящий момент соглашения нет. «Хезболла» выступает против него, а значит, и я не буду выносить его на голосование кабмина. Если они согласятся, то я принесу его вам на одобрение», — сказал Нетаньяху.

Без одобрения правительства Израиль не обязан придерживаться условий соглашения о перемирии.

Ранее Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о соблюдении режима прекращения огня при условии полной остановки ударов со стороны «Хезболлы». «Хезболла» не брала на себя эти обязательства, так как в переговорном процессе не участвовала. 4 июня лидер группировки Наим Касем заявил, что они не согласны с условиями перемирия и не намерены его соблюдать. Он потребовал вывода израильских военных с территории Ливана.

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