USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Гибель азербайджанских моряков. Что известно
Новость дня
Гибель азербайджанских моряков. Что известно

Чехия хочет азербайджанский газ и нефть через Украину

18:39 329

Чехия стремится транспортировать азербайджанские газ и нефть через Украину. Об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в Черногории, отвечая на вопрос азербайджанских журналистов, передает Ceske Noviny.

По словам премьер-министра Чехии, транзит азербайджанского газа был одной из тем его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Армении (во время майского саммита Европейского политического сообщества).

«Я спросил президента Зеленского, позволит ли Украина транзит азербайджанской нефти и газа через свою территорию. Он ответил, что это возможно», – сказал Бабиш.

Зеленский охарактеризовал свою встречу с Бабишем в мае как продуктивную. «Существует реальный потенциал для углубления нашего сотрудничества», – написал тогда украинский лидер в соцсети X.

Бабиш добавил, что Прага должна выполнить все договоренности с Азербайджаном по поставкам газа. Он напомнил, что Азербайджан сейчас является одним из крупнейших поставщиков нефти в Чехию. По его словам, Азербайджан и Чехия стремятся расширить экономические связи, а также ведут переговоры о создании совместных предприятий.

В апреле министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек во время визита в Азербайджан заявил, что его страна хочет ежегодно закупать у Азербайджана два миллиарда кубометров газа. По словам Гавличека, поставки могут начаться между 2028 и 2029 годами. Соглашение еще не подписано, но контракт обещан, работа над ним идет по плану, добавил он.

Иран готовит что-то «мощное» по Ормузу
Иран готовит что-то «мощное» по Ормузу
19:15 163
Банда «нового поколения» взяла под прицел известную семью
Банда «нового поколения» взяла под прицел известную семью
19:05 441
Удастся ли Айхану Аббасову сделать то, что не смог даже Гурбан Гурбанов?
Удастся ли Айхану Аббасову сделать то, что не смог даже Гурбан Гурбанов? Азербайджан 11 лет не выигрывает у Мальты
19:01 361
Чехия хочет азербайджанский газ и нефть через Украину
Чехия хочет азербайджанский газ и нефть через Украину
18:39 330
Перемирие под вопросом
Перемирие под вопросом
18:21 823
Озель и Имамоглу уходят из РНП. И создают новую партию
Озель и Имамоглу уходят из РНП. И создают новую партию
18:08 859
Американцы обезоруживают Европу
Американцы обезоруживают Европу
17:31 984
Что за дрон взорвался у берегов Румынии?
Что за дрон взорвался у берегов Румынии? видео; обновлено 16:57
16:57 2879
Гибель азербайджанских моряков: что известно
Гибель азербайджанских моряков: что известно обновлено 16:00
16:00 2909
Венгрия отказала армянам и грузинам
Венгрия отказала армянам и грузинам
15:29 3537
Маска и приговор
Маска и приговор Что там у соседей?
14:28 2999

ЭТО ВАЖНО

Иран готовит что-то «мощное» по Ормузу
Иран готовит что-то «мощное» по Ормузу
19:15 163
Банда «нового поколения» взяла под прицел известную семью
Банда «нового поколения» взяла под прицел известную семью
19:05 441
Удастся ли Айхану Аббасову сделать то, что не смог даже Гурбан Гурбанов?
Удастся ли Айхану Аббасову сделать то, что не смог даже Гурбан Гурбанов? Азербайджан 11 лет не выигрывает у Мальты
19:01 361
Чехия хочет азербайджанский газ и нефть через Украину
Чехия хочет азербайджанский газ и нефть через Украину
18:39 330
Перемирие под вопросом
Перемирие под вопросом
18:21 823
Озель и Имамоглу уходят из РНП. И создают новую партию
Озель и Имамоглу уходят из РНП. И создают новую партию
18:08 859
Американцы обезоруживают Европу
Американцы обезоруживают Европу
17:31 984
Что за дрон взорвался у берегов Румынии?
Что за дрон взорвался у берегов Румынии? видео; обновлено 16:57
16:57 2879
Гибель азербайджанских моряков: что известно
Гибель азербайджанских моряков: что известно обновлено 16:00
16:00 2909
Венгрия отказала армянам и грузинам
Венгрия отказала армянам и грузинам
15:29 3537
Маска и приговор
Маска и приговор Что там у соседей?
14:28 2999
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться