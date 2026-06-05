Чехия хочет азербайджанский газ и нефть через Украину

По словам премьер-министра Чехии, транзит азербайджанского газа был одной из тем его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Армении (во время майского саммита Европейского политического сообщества).

Чехия стремится транспортировать азербайджанские газ и нефть через Украину. Об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в Черногории, отвечая на вопрос азербайджанских журналистов, передает Ceske Noviny.

«Я спросил президента Зеленского, позволит ли Украина транзит азербайджанской нефти и газа через свою территорию. Он ответил, что это возможно», – сказал Бабиш.

Зеленский охарактеризовал свою встречу с Бабишем в мае как продуктивную. «Существует реальный потенциал для углубления нашего сотрудничества», – написал тогда украинский лидер в соцсети X.

Бабиш добавил, что Прага должна выполнить все договоренности с Азербайджаном по поставкам газа. Он напомнил, что Азербайджан сейчас является одним из крупнейших поставщиков нефти в Чехию. По его словам, Азербайджан и Чехия стремятся расширить экономические связи, а также ведут переговоры о создании совместных предприятий.

В апреле министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек во время визита в Азербайджан заявил, что его страна хочет ежегодно закупать у Азербайджана два миллиарда кубометров газа. По словам Гавличека, поставки могут начаться между 2028 и 2029 годами. Соглашение еще не подписано, но контракт обещан, работа над ним идет по плану, добавил он.