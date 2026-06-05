Удастся ли Айхану Аббасову сделать то, что не смог даже Гурбан Гурбанов?

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в венгерском городе Сомбатхей начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Мальты.
Судить встречу будет бригада арбитров из Венгрии во главе с Михали Капрали.
За всю историю сборные Азербайджана и Мальты встречались девять раз. Наша команда одержала две победы, мальтийцы - четыре. Три раза была зафиксирована ничья. Общая разница мячей - 14:9 в пользу Мальты.
Ранее соперники никогда не играли на нейтральной территории. Шесть матчей прошли на Мальте, три - в Баку.
Сборной Азербайджана удалось обыграть островитян в товарищеской игре в августе 2013 года (3:0) и в отборочной встрече чемпионата Европы-2016 в марте 2015-го (2:0). Обе победы были одержаны в Баку. Главными тренерами тогда были соответственно Берти Фогтс и Роберт Просинечки.
Азербайджан и Мальта провели между собой четыре официальные встречи. Помимо вышеупомянутой игры, завершившейся победой сборной Азербайджана со счетом 2:0, команды в том же 2015 году сыграли вничью - 2:2 - на Мальте. А в 2018 году, когда сборной Азербайджана руководил Гурбан Гурбанов, соперники провели две встречи в рамках Лиги наций. Оба матча завершились со счетом 1:1.
Последний матч между Азербайджаном и Мальтой состоялся в марте 2022 года на Мальте и завершился победой хозяев - 1:0.
Таким образом, уже более 11 лет сборная Азербайджана не выигрывает у островной команды. Сможет ли Айхан Аббасов сделать то, что когда-то получилось у Фогтса и Просинечки и не удалось Гурбану Гурбанову?