Удастся ли Айхану Аббасову сделать то, что не смог даже Гурбан Гурбанов?

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в венгерском городе Сомбатхей начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Мальты.

Судить встречу будет бригада арбитров из Венгрии во главе с Михали Капрали.

За всю историю сборные Азербайджана и Мальты встречались девять раз. Наша команда одержала две победы, мальтийцы - четыре. Три раза была зафиксирована ничья. Общая разница мячей - 14:9 в пользу Мальты.

Ранее соперники никогда не играли на нейтральной территории. Шесть матчей прошли на Мальте, три - в Баку.

Сборной Азербайджана удалось обыграть островитян в товарищеской игре в августе 2013 года (3:0) и в отборочной встрече чемпионата Европы-2016 в марте 2015-го (2:0). Обе победы были одержаны в Баку. Главными тренерами тогда были соответственно Берти Фогтс и Роберт Просинечки.