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Банда «нового поколения» взяла под прицел известную семью

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
19:05 443

29‑летний Беретджан Гёкдемир несколько лет назад создал в одном из неблагополучных районов Стамбула преступную сеть под названием «Далтоны». Эта группировка за короткое время привлекла внимание всей Турции своими громкими убийствами.

Как отмечалось в исследовании, опубликованном haqqin.az в прошлом году, члены группировки — в основном молодые люди, родившиеся в 2000, 2003 и 2005 годах. Организация, фигурирующая в многочисленных делах об убийствах, похищениях и ограблениях, формируется преимущественно через социальные сети, из‑за чего в материалах следствия ее называют «преступной организацией нового поколения».

По официальным данным, только в 2025 году были задержаны 105 участников «Далтонов». Последним громким преступлением стало убийство в Стамбуле члена Партии националистического движения (MHP), известного адвоката Сердара Октема, которого расстреляли в его автомобиле. Турецкие следователи установили, что сеть «Далтонов» вышла за пределы страны — ее следы тянутся от Берлина до Дубая и от Дубая до Москвы. В ходе расследования выяснилось, что убийство Октема организовал гражданин Азербайджана Али Гюльмалызаде по прозвищу Алиджан Чакыр, считающийся «вторым лицом» группировки. После его задержания в московском ресторане и экстрадиции в Турцию полиция провела масштабную операцию против «Далтонов» в Стамбуле.

Джан Полат, новая жертва «Далтонов»

Однако 4 мая «Далтоны» снова оказались в центре внимания из‑за нового резонансного убийства. Бизнесмен и популярный блогер Энгин Полат и его супруга Дилан Полат, известные своим скандальным образом жизни, стали целью группировки. В результате охранник и водитель семьи, 37‑летний Джан Полат, был застрелен членом «Далтонов» Серхатом Алтуном в роскошном отеле в районе Алачаты, популярном курортном месте Измира.

В Джана Полата стреляли в тот момент, когда супруги Полат собирались покинуть отель. Его доставили в государственную больницу Чешме, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался. Полиция задержала 23‑летнего Серхата Алтуна вскоре после того, как он попытался скрыться. После в Измире и Стамбуле прошли новые операции против «Далтонов», в ходе которых были задержаны многие участники группировки.

В показаниях Серхат Алтун заявил, что проходил обучение в Конье у одного из руководителей «Далтонов», известного под кодовым именем «Орхан Келеш», и получил 100 тысяч лир. Затем он отправился в Стамбул, где получил указание ликвидировать бизнесмена и блогера Энгина Полата.

Энгин Полат и его супруга Дилан Полат

«Но из‑за мер безопасности я не смог осуществить нападение в Стамбуле. После того как Дилан Полат выложила видео из Чешме, я поехал в Измир. Когда сообщил организатору, что Энгин Полат не выходит из отеля, мне дали приказ: «Не возвращайся с пустыми руками, убей одного из его близких». Поэтому я застрелил Джана Полата», — сказал Алтун на допросе.

По предварительной версии следствия, цепочка событий, приведшая к убийству, началась после того, как скрываемый по соображениям безопасности отдых семьи Полат в Чешме стал известен через внезапные публикации Дилан Полат в соцсетях. Получив подробную информацию о входах и выходах отеля, «Далтоны» приняли решение о нападении. Установлено, что Серхат Алтун несколько дней до убийства наблюдал за территорией отеля. Он использовал пистолет-пулемет «Узи». В ходе расследования выяснилось, что по заказу «Далтонов» в апреле он также застрелил Ахмета Кочака в его доме в районе Эмиргази (Конья) в апреле. Энгин Полат сообщил полиции, что убитый Джан Полат был его двоюродным братом и работал водителем. Он также добавил, что уже около двух лет получает угрозы от «Далтонов» и ранее давал показания полиции.

За последние годы в Турции наблюдается рост числа преступных организаций «нового поколения», таких как Barış Boyun, Redkitler, Acunurler, Casperler и Daltonlar. Эти группировки приобрели широкую известность благодаря активности в TikTok. Турецкие эксперты, опрошенные haqqin.az, отмечают, что члены этих организаций регулярно публикуют фото и видео с оружием, а также кадры из роскошных отелей, привлекая таким образом молодежь в свои ряды.

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