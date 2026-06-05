Иран готовит что-то «мощное» по Ормузу

Иран примет «мощную резолюцию» по регулированию судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал Iran International.

Заместитель спикера парламента Хамидреза Хаджи-Бабаи заявил, что законодатели уже рассмотрели соответствующий законопроект. По его словам, документ затрагивает различные аспекты регулирования судоходства в проливе. При этом он не стал раскрывать всех деталей.

Как отметил Хаджи-Бабаи, Тегеран предупредил США и Израиль, что если атаки на Ливан не прекратятся, то Иран ответит и закроет Баб-эль-Мандебский пролив.

Ранее агентство Fars утверждало, что контроль над Ормузским проливом останется за Ираном, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа, что маршрут будет открыт. Согласно законопроекту Тегерана, даже при возможной сделке с США управление проливом, включая маршруты, график, порядок прохода и выдачу разрешений, по-прежнему остается в ведении иранской стороны.