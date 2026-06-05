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NASA сообщило об утечке воздуха на МКС: экипаж готовят к эвакуации

19:35 800

Американское аэрокосмическое агентство NASA уведомило астронавтов на борту Международной космической станции, что им следует укрыться внутри космического корабля и подготовиться к возможной эвакуации из-за утечки в российском сегменте МКС. Об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря NASA Бетани Стивенс, в переходном отсеке модуля «Звезда» российского сегмента «уже некоторое время» есть трещины и утечки, которые Роскосмос «купирует по мере возможности». 5 июня Роскосмос принял решение провести «более масштабную ремонтную операцию» после обнаружения новых утечек, сообщила она.

В связи с этим NASA в целях «максимальной предосторожности» предписало всем четырем членам экипажа миссии SpaceX Crew-12 и американскому астронавту Крису Уильямсу перейти в «режим повышенной готовности к эвакуации» внутри пристыкованного к станции корабля Crew Dragon. В составе четырех членов экипажа миссии Crew-12 — двое американцев, француз и россиянин, уточняет Reuters.

По словам высокопоставленного представителя NASA, 1 июня интенсивность утечек увеличилась: потеря воздуха выросла примерно с одного фунта до двух фунтов в сутки (то есть примерно с 450 граммов до 900 граммов).

В Роскосмосе заявили, что обнаруженные в переходном отсеке модуля «Звезда» российского сегмента МКС утечки воздуха «не угрожают безопасности» экипажа, «давление на борту стабильно» и поддерживается на расчетном уровне, передает «Интерфакс».

Экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в «Звезде» с августа 2020 года. 31 июля 2025 года заместитель гендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что утечка после ремонта значительно снизилась, но окончательно не устранена. В последние месяцы она была относительно незначительной, но в понедельник ее объем вырос вдвое, рассказал Reuters высокопоставленный представитель NASA.

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