NASA сообщило об утечке воздуха на МКС: экипаж готовят к эвакуации

По словам пресс-секретаря NASA Бетани Стивенс, в переходном отсеке модуля «Звезда» российского сегмента «уже некоторое время» есть трещины и утечки, которые Роскосмос «купирует по мере возможности». 5 июня Роскосмос принял решение провести «более масштабную ремонтную операцию» после обнаружения новых утечек, сообщила она.

Американское аэрокосмическое агентство NASA уведомило астронавтов на борту Международной космической станции, что им следует укрыться внутри космического корабля и подготовиться к возможной эвакуации из-за утечки в российском сегменте МКС. Об этом сообщает Reuters.

В связи с этим NASA в целях «максимальной предосторожности» предписало всем четырем членам экипажа миссии SpaceX Crew-12 и американскому астронавту Крису Уильямсу перейти в «режим повышенной готовности к эвакуации» внутри пристыкованного к станции корабля Crew Dragon. В составе четырех членов экипажа миссии Crew-12 — двое американцев, француз и россиянин, уточняет Reuters.

По словам высокопоставленного представителя NASA, 1 июня интенсивность утечек увеличилась: потеря воздуха выросла примерно с одного фунта до двух фунтов в сутки (то есть примерно с 450 граммов до 900 граммов).

В Роскосмосе заявили, что обнаруженные в переходном отсеке модуля «Звезда» российского сегмента МКС утечки воздуха «не угрожают безопасности» экипажа, «давление на борту стабильно» и поддерживается на расчетном уровне, передает «Интерфакс».

Экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в «Звезде» с августа 2020 года. 31 июля 2025 года заместитель гендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что утечка после ремонта значительно снизилась, но окончательно не устранена. В последние месяцы она была относительно незначительной, но в понедельник ее объем вырос вдвое, рассказал Reuters высокопоставленный представитель NASA.