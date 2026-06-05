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Путин не видит «смысла встречаться с Зеленским». А военным приказал «работать»

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19:48 1222

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского с предложением провести личную встречу.

По сообщению российских СМИ, президент РФ заявил, что ознакомился с текстом письма и пока не видит смысла в переговорах в таком формате. Путин рассказал, что утром «бегло посмотрел эту бумажку, которую подсунул Песков». По его словам, Зеленский в письме упомянул возраст российского президента, однако «главное не возраст, а дееспособность».

«И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», — сказал Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Президент РФ также заявил, что Зеленскому «не нужно бояться идти на выборы», добавив, что отсутствие выборов при сохранении полномочий «называется узурпацией власти».

Путин подчеркнул, что «пока не видит смысла» в личной встрече с украинским президентом. Затем он обратился к российским военным: «Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья».

Президент России заявил, что Киев «посчитал возможным перейти к публичной дискуссии», хотя такой формат обсуждения он считает неправильным. По словам Путина, подобные заявления создают условия, при которых встреча лидеров становится невозможной.

Отдельно Путин подчеркнул, что никогда не отказывался от контактов с Зеленским, однако сейчас не считает подобную встречу целесообразной. По его словам, «не хочется переливать из пустого в порожнее».

Решать ключевые вопросы между собой должны только Россия и Украина, другие стороны, в том числе США, могут быть гарантами, заявил Путин. «Естественно, ключевые вопросы между собой должны решать Россия и Украина, а наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах могут только создать условия и выступить гарантами. Мы из этого исходим», - сказал российский лидер. 

Открытое письмо Владимира Зеленского было опубликовано 4 июня на сайте украинского президента. В нем он предложил Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Переговоры должны проходить при участии США и европейских стран как возможных гарантов будущих договоренностей, указано в письме.

После публикации письма пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что в Кремле ознакомились с обращением, а Владимиру Путину доложат о нем позже. Он также заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет встретиться с российским президентом.

4 июня Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств. Во время общения часть вопросов касалась войны РФ против Украины. Президент РФ заявил, что возможное соглашение между Москвой и Киевом могло бы стать «историческим документом», однако подписывать его Россия намерена только с «легитимным представителем».

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