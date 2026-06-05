Отбор на ЧМ-2027: в важнейшем матче Азербайджан проиграл Венгрии

Женская сборная Азербайджана по футболу в своем пятом матче в отборочном турнире чемпионата мира-2027 уступила в Сумгаите сборной Венгрии - 1:2.

Единственный мяч в составе нашей команды забила Ханым Асадова, сравнявшая счет на 74-й минуте.

Сборная Азербайджана потеряла шансы занять 1-е место в группе. После пяти матчей у Азербайджана 9 очков. Лидирует Венгрия, набравшая 13 очков. Северная Македония и Андорра провели по четыре матча. У них соответственно 3 и 1 очко.

9 июня Азербайджан сыграет в гостях с Северной Македонией.

Команды выступают в группе 3 лиги «С». Здесь шесть групп, победители которых, а также две лучшие команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за попадание на ЧМ-2027 в Бразилию.