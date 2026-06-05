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Путин заявил: Российский бизнесмен встречался в Киеве с Зеленским

20:06 1422

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некий представитель российских бизнес-кругов три недели назад посетил Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Имени бизнесмена Путин не назвал, информирует Би-би-си. 

«Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Я человека этого знаю очень давно. У нас нет близких контактов. Но я ему доверяю, он порядочный человек. Он говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: пожалуйста, поезжайте», — рассказал Путин на пленарной сессии Петербургского экономического форума.

По словам Путина, 21 мая этот бизнесмен посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским в его резиденции. Как сказал российский лидер, он встретился с бизнесменом после его возвращения из Киева: «Кроме всякой шелухи, самое главное (что донес бизнесмен), господин Зеленский попросил о встрече. Я сказал, что никогда не отказывался. Но встречаться, из пустого в порожнее перекладывать... Я проходил через это».

По мнению Путина, сначала специалисты должны поработать и выработать какие-нибудь решения, «а после этого можно и встречаться, присутствовать при подписании документов или что-то подписывать». Но на следующий день ВСУ нанесли удар по общежитию в Старобельске. И тут сам Путин, как он утверждает, позвонил своему давнему знакомому с вопросом: «Что это было?»

Бизнесмен, по словам Путина, пообещал задать этот вопрос своему визави в Киеве. «Я больше с ним не разговаривал», - заключил президент РФ.

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