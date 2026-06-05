«Это наша страна»: президент Ливана требует от Ирана не вмешиваться

«Иранцы используют Ливан в качестве разменной монеты в торге вокруг урегулирования конфликта с США, а наш народ платит за это цену», - сказал Аун в интервью телеканалу CNN.

Президент Ливана Джозеф Аун потребовал от властей Ирана прекратить вмешательство во внутренние дела его страны, которая в ходе трудных переговоров добилась соглашения о прекращении огня с Израилем.

По словам Ауна, ливанцы «сыты по горло» войной между Израилем и «Хезболлой», которую поддерживает Тегеран: «Наши интересы не совпадают с вашими (иранскими). Это наша страна, а не ваша».

Касаясь заявления «Хезболлы», которая ранее отвергла условия прекращения огня, объявленные в Вашингтоне, глава Ливана отметил, что лидер группировки Наим Касем «не представляет ливанский народ».

Аун признал, что ливано-израильские переговоры в Вашингтоне 2-3 июня были сложными и пока на них не удалось добиться «крупного прорыва». Тем не менее, по его словам, соглашение о перемирии может открыть путь к «справедливому и прочному миру». Президент Ливана не исключил встречи в будущем с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но подчеркнул, что она может состояться только после достижения мирного договора.