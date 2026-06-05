Пятеро азербайджанцев не вернутся домой…

Ранним утром 5 июня 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря под ударами беспилотников погибли пятеро граждан Азербайджана, еще трое получили ранения и доставлены в больницу Ейска. Сухогрузы «Натра» под флагом Белиза и «Циркон» под флагом Палау шли из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В каждое судно попало по четыре дрона. Теплоход «Натра» получил пробоины и потерял ход, но остался на плаву, и экипаж справился с пожаром. Судно «Циркон» загорелось, экипаж покинул его на спасательных шлюпках, выживших подобрали проходившие мимо суда. На борту двух кораблей было 25 граждан Азербайджана. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр, в своем телеграм-канале подтвердил удары по судам в акватории Азовского моря.

Жертвы «логистического локдауна» Прежде чем переходить к контексту, стоит остановиться на самом факте случившегося. Первое, на что стоит обратить внимание, - эти люди не были военными. Они не участвовали в боевых действиях и не имели отношения ни к одной из армий, сошедшихся на этом театре боевых действий. Они были моряками торгового флота. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде подтвердил гибель пяти граждан страны и сразу обозначил то, что в подобных ситуациях обозначить необходимо: ни одно из атакованных судов не принадлежит Азербайджанскому государству, моряки находились там по частному найму. Таганрогский залив, северо-восточная оконечность Азовского моря, давно перестал быть тихой акваторией для судоходства. Азовское море стало линией, вдоль которой проходит снабжение целой военной группировки, а гражданские суда, идущие в Ростов и из Ростова, движутся сквозь зону, где украинские дроны охотятся за всем, что держится на воде и может иметь отношение к российской логистике. В этой неразличимости и заключена ловушка, в которую попали экипажи «Натры» и «Циркона».

Здесь важно подчеркнуть, что ВСУ применяют в акватории Азовского моря так называемый «логистический локдаун»: одновременный паралич судоходства и сухопутной трассы Р-280 «Новороссия» (Ростов — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Симферополь) означает полную блокаду «сухопутного коридора» и изоляцию южного фланга российских войск. Для подразделений российской армии в оккупированных Крыму, Запорожской области и на юге Донбасса это повлечет за собой каскадный логистический кризис. При этом эффект от такой блокады для каждого из регионов будет развиваться по-разному. Такие участки фронта, как Запорожское направление и Южный Донбасс (Бердянск, Мелитополь, Мариуполь), пострадают первыми, так как трасса «Новороссия» является их «спинным хребтом» снабжения. Автотранспорт (особенно бензовозы) — самая уязвимая цель для дронов. Прекращение стабильного потока цистерн по трассе быстро приведет к дефициту горюче-смазочных материалов (ГСМ) прямо на передовой. Техника не сможет активно маневрировать, что снизит контратакующий потенциал РФ. Вся тяжелая логистика попытается уйти на железнодорожную ветку, идущую из Ростова через Донецк/Волноваху в сторону Токмака и Мелитополя. Однако эта ветка находится значительно ближе к линии фронта, чем трасса «Новороссия», и станет приоритетной целью для ракетных систем (HIMARS/ATACMS). Порты Мариуполя и Бердянска использовались для подвоза боеприпасов и вывоза ресурсов. При параличе Азовского моря этот резервный путь полностью обнуляется. Фактически Украина начала после взятия огневого контроля над трассой «Новороссия» также блокаду сообщения через Азовское море. Это стратегический ход ВСУ.

Деньги или жизнь Отсюда вывод, достаточно болезненный, но справедливый. Работа на коммерческих рейсах в акваториях, прилегающих к зонам боевых действий, в том числе в Черноморской и Азовской, сегодня сопряжена с риском, несоизмеримым с прежними представлениями о морской профессии. Конечно, понятно, что контракты на этих линиях оплачиваются выше обычного, но премиум этот существует ровно потому, что рынок уже оценил опасность, заложил ее в ставку фрахта и в жалованье экипажа. Высокая оплата здесь отнюдь не привилегия, а компенсация за вероятность не вернуться. Это предостережение всем, кто выходит в подобные рейсы под чужим флагом: гражданский статус больше не охранная грамота, а близость к войне — не абстракция, измеряемая в милях до берега. В районах боевых действий экипажи гражданских судов регулярно подвергаются обстрелам, атакам беспилотников и угрозе подрыва на минах, что ежегодно приводит к гибели десятков человек. Так, по данным Международной морской организации (ИМО) ООН, с начала боевых действий между США и Ираном 32 судна были поражены ракетами в районе Ормузского пролива, в результате чего погибли 10 человек, еще по меньшей мере 10 получили ранения. Периодические атаки на суда с человеческими жертвами фиксируются в различных уголках мира. Многие экипажи на длительное время оказываются в блокаде, испытывая острый дефицит провизии и воды. Пока судоходство остается одной из важнейших глобальных систем перевозок, гражданские моряки, к сожалению, будут оставаться заложниками подобных ситуаций.

Хайп на крови Кстати, даже в сегодняшней ситуации с гибелью азербайджанских моряков некоторые Z-пропагандисты умудрились, как говорится, в целях хайпа попытаться поймать рыбку в мутной воде, задавшись вопросом о том, станет ли официальный Баку требовать от Киева компенсаций, как в случае с Москвой, когда в небе над Грозным был сбит азербайджанский гражданский борт. Хотя параллели тут абсолютно неуместны: в одном случае был сбит азербайджанский пассажирский самолет, в другом – дроны атаковали суда третьих стран. Впрочем, аморальность подобных типажей уже давно не вызывает у нас удивления. А что говорят эксперты? Украинский военный эксперт и руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в беседе с haqqin.az выразил соболезнования семьям погибших в Азовском море азербайджанских моряков. Он отметил, что акватория, где беспилотник нанес удар по двум судам, с 2022 года закрыта для мореплавания в связи с войной РФ против Украины. Все судоходные компании были официально предупреждены о закрытии украинской зоны Азовского моря, а также черноморской акватории в районе Крыма. «Владельцы судов, на которых работали азербайджанские моряки, не могли не знать о запрете на судоходство и связанных с этим рисках», — подчеркнул эксперт. В качестве примера Лакийчук привел практику на Каспии: когда ВМС Азербайджана проводят учения, они выпускают официальное извещение для мореплавателей (ПРИП) с указанием точных координат и периода действия ограничений. «Если кто-то нарушает этот запрет, он совершает преступление против своего экипажа. С профессиональной точки зрения это грубейшее нарушение всех норм судоходства», — сказал Лакийчук.

ВМС Украины объявили закрытыми все порты Крыма для мореплавания. Иностранные суда, заходящие в эти порты, нарушают данное положение украинской стороны. По мнению эксперта, судовладельцы идут на риски ради больших денег. «Во всем мире есть судовладельцы, которые не платят страховку, покрывающую высокие риски, и при этом мало платят своему экипажу. Подобные действия характерны для судов теневого флота, которые есть у России, Ирана и ряда других стран. Это вопрос не к капитанам, а именно к судовладельцам, которые наживаются на таком опасном виде бизнеса», — сказал он. В случае с трагедией в Азовском море эти корабли прошли через Керчь-Еникальский канал, то есть через контроль российской ФСБ, отметил Лакийчук. Другой украинский военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Украина осуществила «логистический локдаун». «Сейчас под ударами находятся все грузовики, которые двигаются из Ростова в Мариуполь, а также в оккупированные Донецк и Луганск. Уничтожены все локомотивы на железной дороге до Керчи. То есть у россиян громаднейшая проблема с логистикой. Поскольку по сухопутному пути они не могут перевозить топливо, то переключились на корабли. Из-за этого россияне платят огромные деньги за доставку горючего морем в Мариуполь и Бердянск — у них в армии банально заканчивается топливо», — сказал Нарожный. По его словам, владельцы судов погнались за большими деньгами, которые предложили россияне, а в результате пострадали гражданские моряки, находившиеся на этих бортах. «К сожалению, Украина не может физически остановить суда, незаконно перевозящие грузы в Азовском море, но может нанести по ним удары. Все суда и грузовики, перевозящие топливо в оккупированный Мелитополь, будут уничтожены украинскими дронами. Это украинская земля, и мы будем пресекать любое незаконное передвижение на этой территории, включая удары по кораблям, заходящим в оккупированные украинские порты», — сказал Нарожный.