Путин: Оружие Тегерану не поставляем. Иран никого не провоцирует

«Что касается оружия, нас Иран об этом не просил. Мы ничего из вооружений в Иран не поставляли», - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его заявления приводит «Интерфакс».

У Путина уточнили, предоставляла ли Россия Ирану разведданные и спутниковые снимки.

«Информация всегда на столе. Некоторые современные средства контроля являются информацией двойного назначения. Не знаю точно, но иранцы вполне могли получать информацию не только с наших спутников, но и других коммерческих спутников, которые реализуют это как продукт на коммерческой основе», - сказал российский лидер.

По мнению президента РФ, Иран не допускал провокаций, которые могли стать причиной нападения на него: «Не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась по другому сценарию, под другим ключом. Все привело к сегодняшней трагедии».

По словам Путина, Россия «все время в разговоре с нашими иранскими друзьями» убеждает их «воздержаться от ударов по территории соседних государств». «Но ответ от них простой: на нас напали, убивают наших детей, убили все руководство страны - и чего нам делать? Мы вынуждены таким образом отвечать», - сказал президент РФ.