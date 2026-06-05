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Встреча друзей

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Президент РФ Владимир Путин встретился тет-а-тет с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, сообщил «Интерфаксу» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Да, встречался, хорошая была беседа», - сказал Ушаков. На уточняющий вопрос, обсуждали ли какие-то перспективы переговоров между Россией и ЕС, он ответил: «Не знаю, беседа была тет-а-тет».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что переговорщиком с Россией от Евросоюза мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер или «такой человек, как он»: «Мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Не наше дело определять переговорщика». По словам президента РФ, когда он назвал Шрёдера в качестве возможного переговорщика, имел в виду, «что это человек, которому можно доверять»: «Ему там всякие ярлыки вешают, что он мой друг и так далее. Да, мы с ним дружим, а что здесь скрывать? Что здесь плохого? Разве это плохо? Это вызывает известное доверие».

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