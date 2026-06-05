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Операция США в Индийском океане: захвачен связанный с Ираном танкер

22:08 300

Военно-морские силы США в ночь на пятницу перехватили в Индийском океане связанное с Ираном коммерческие судно, сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США (INDOPACOM).

«Ночью войска США провели морскую операцию по перехвату и досмотру находящегося под санкциями судна Davina, шедшего в Индийском океане в зоне ответственности INDOPACOM», - говорится в сообщении.

«Мы продолжим глобальное морское патрулирование для пресечения деятельности незаконных сетей и перехвата судов, оказывающих материальную поддержку Ирану, где бы они ни действовали», - подчеркнули в командовании.

Американские военные указали, что международные воды не могут использоваться в качестве прикрытия для субъектов, находящихся под санкциями.

Задержание произошло на фоне продолжающейся кампании Вашингтона против теневого флота Ирана — сети танкеров, которые используются для обхода нефтяных санкций, часто меняют названия и владельцев, а также отключают системы слежения во время перевозок. С начала морской блокады американские ВМС уже перехватили 129 торговых судов, связанных с Ираном и направлявшихся в иранские порты либо выходивших из них.

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