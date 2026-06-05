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Гибель азербайджанских моряков. Что известно
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Гибель азербайджанских моряков. Что известно

В Черном море напали на турецкое рыболовецкое судно: есть погибший и раненые

22:29 496

Рыболовецкое судно Duru 67 под турецким флагом подверглось нападению в международных водах Черного моря.

По сообщению турецких СМИ, командование береговой охраны Министерства внутренних дел Турции сообщило о нападении на рыболовецкое судно в Черном море. Судно, получившее повреждения, затонуло.

Рыболовецкое судно «Бурак Кая» эвакуировало пятерых раненых рыбаков с борта Duru 67 и направилось в сторону Инеболу. Однако один из пострадавших скончался, несмотря на все попытки его спасти.

После получения сообщения командование береговой охраны и медицинские бригады были мобилизованы для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим. Раненым была оказана первая помощь.

Подробности атаки турецкие СМИ пока не приводят.

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