В Черном море напали на турецкое рыболовецкое судно: есть погибший и раненые

Рыболовецкое судно Duru 67 под турецким флагом подверглось нападению в международных водах Черного моря.
По сообщению турецких СМИ, командование береговой охраны Министерства внутренних дел Турции сообщило о нападении на рыболовецкое судно в Черном море. Судно, получившее повреждения, затонуло.
Рыболовецкое судно «Бурак Кая» эвакуировало пятерых раненых рыбаков с борта Duru 67 и направилось в сторону Инеболу. Однако один из пострадавших скончался, несмотря на все попытки его спасти.
После получения сообщения командование береговой охраны и медицинские бригады были мобилизованы для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим. Раненым была оказана первая помощь.
Подробности атаки турецкие СМИ пока не приводят.