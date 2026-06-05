Азербайджан вырвал победу у Литвы и вышел в четвертьфинал чемпионата мира

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Варшаве.

Сегодня в раунде плей-ин, или 1/8 финала, наша команда в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Брианны Фрейзер и Арики Картер обыграла Литву - 14:12. Основное время завершилось со счетом 11:11, а в овертайме точнее была сборная Азербайджана.

Завтра в четвертьфинале Азербайджан сыграет с Германией.

Напомним, на групповой стадии наши баскетболистки обыграли Мадагаскар, Чехию и Польшу, уступив Нидерландам. Азербайджан занял 2-е место в группе.

Германия заняла 1-е место в своей группе, обыграв Латвию, Китай, Филиппины и Италию. Немки напрямую вышли в четвертьфинал.