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Гибель азербайджанских моряков. Что известно
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Гибель азербайджанских моряков. Что известно

Азербайджан вырвал победу у Литвы и вышел в четвертьфинал чемпионата мира

Отдел спорта
22:35 454

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Варшаве.

Сегодня в раунде плей-ин, или 1/8 финала, наша команда в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Брианны Фрейзер и Арики Картер обыграла Литву - 14:12. Основное время завершилось со счетом 11:11, а в овертайме точнее была сборная Азербайджана.

Завтра в четвертьфинале Азербайджан сыграет с Германией.

Напомним, на групповой стадии наши баскетболистки обыграли Мадагаскар, Чехию и Польшу, уступив Нидерландам. Азербайджан занял 2-е место в группе.

Германия заняла 1-е место в своей группе, обыграв Латвию, Китай, Филиппины и Италию. Немки напрямую вышли в четвертьфинал.

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