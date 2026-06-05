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«Контакты идут»: людей Трампа ждут в Москве

22:41 177

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что находится в контакте со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, готовится их визит в страну.

«Я свои контакты не анонсирую, но они есть», — ответил Ушаков на вопрос о взаимодействии с Уиткоффом и Кушнером, передают российские СМИ.

«Об этом неоднократно заявлялось, в том числе и я упоминал. Поездка готовится», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о визите представителей США.

Ушаков также рассказал, что Россия и США поддерживают контакты, по большей части телефонные: «Контакты идут. Я не могу о них подробно рассказывать больше, чем известно до этого. Контакты с ними поддерживаются».

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