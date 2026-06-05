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Газопровод через Сахару в Европу

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Алжир приступил к строительству участка Trans-Saharan Gas Pipeline — газопровода, который должен соединить Нигерию, Нигер и Алжир и поставлять в Европу до 30 млрд кубометров газа в год, сообщает Business Insider.

Проект предусматривает строительство 4128-километрового маршрута от Варри на юге Нигерии через Нигер до газового хаба Hassi R'Mel в Алжире. Оттуда газ можно будет подавать через действующую алжирскую сеть к средиземноморским экспортным терминалам и трубопроводам, которые обслуживают европейский рынок.

Новый алжирский участок должен простираться примерно на 1210 км от границы с Нигером до юга страны. Нигер планирует начать работы на своем 720-километровом участке в начале 2027 года.

Trans-Saharan Gas Pipeline также конкурирует с другим маршрутом — Nigeria-Morocco Gas Pipeline, который должен пройти вдоль атлантического побережья Западной Африки.

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