Кочарян в последний момент меняет риторику: «подпишет мир», но с оговоркой…

Бывший президент Армении и, как заявил Никол Пашинян, один из «трехглавой военной партии» Роберт Кочарян за несколько часов до завершения предвыборной кампании неожиданно сменил свою риторику. Чтобы убедить избирателей, что он не принадлежит к «партии войны», Кочарян в финале кампании объявил, что, придя к власти, подпишет мирный договор с Азербайджаном. Вместе с тем, как выяснилось, у Кочаряна есть «всего одно дополнение» к уже парафированному и состоящему из 17 пунктов соглашению. Он заявляет, что подпишет договор, «внеся дополнения, гарантирующие мир». Также Кочарян отметил, что, придя к власти, установит нормальные отношения с Азербайджаном и Турцией.

Следует отметить, что и Кочарян, и другие лидеры «трехглавой военной партии» Гагик Царукян и Самвел Карапетян начали свою кампанию с реваншистских тезисов. Они заявляли, что, придя к власти, обеспечат «возвращение карабахских армян под особые гарантии» и подписание мирного договора «под гарантией великих держав» (разумеется, в первую очередь России). Эти тезисы были направлены на прямой срыв мирного процесса, поскольку даже человеку, далекому от дипломатии, ясно: попытки пересмотреть уже парафированное соглашение могут обнулить весь процесс. А обнуление мирного процесса неизбежно втянет регион в новый конфликт. Согласно последним опросам, эти тезисы Кочаряна и «партии войны» в ходе кампании сыграли против них самих. Блок Кочаряна «Армения» едва ли преодолеет пятипроцентный барьер, «Сильная Армения» Самвела Карапетяна может рассчитывать лишь на второе место. «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, скорее всего, также останется ниже барьера. Очевидно, надеясь изменить ситуацию, экс-президент в своем последнем обращении попытался убедить избирателей, что не собирается угрожать миру. Он сделал последнюю попытку ввести в заблуждение армянский народ перед ожидаемым поражением.