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Трамп о предложении Зеленского Путину: «Теперь пусть сами разбираются»

5 июня 2026, 23:38 999

Президент США Дональд Трамп считает, что президенты России и Украины теперь должны «сами разбираться» в вопросе российско-украинской войны.

Журналисты спросили у Трампа, должны ли Зеленский и Путин встретиться лично, прежде чем США вернутся к роли модератора переговоров.

«Я не против. То есть пусть они сами разбираются. Это я привел их к этой ситуации, и я думаю, что все уладится», – ответил американский президент.

Трамп уверен, что сейчас «приближается момент, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть решен».

Он в очередной раз напомнил, что «это война, которой никогда не должно было случиться. Она бы никогда не произошла, если бы я был президентом. Но я думаю, что все уладится».

Накануне Зеленский написал письмо Путину, в котором предложил провести личную встречу в нейтральной стране (например, в Швейцарии или Турции) для обсуждения прекращения войны.

Президент РФ сказал, что прочитал открытое письмо Зеленского и «не видит смысла в проведении встречи».

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