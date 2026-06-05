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Пашинян грозит «трехглавой партии войны»

5 июня 2026, 23:55 683

Премьер-министр Армении, лидер правящей партии «Гражданский договор» Никол Пашинян обвинил Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна в преступлениях, пригрозив им уголовным преследованием, передают армянские СМИ.

На митинге в Ереване Пашинян снова назвал возглавляемые ими партии «трехглавой партией войны». Он также подчеркнул, что она не должна пройти в парламент в результате выборов 7 июня.

Пашинян считает, что «это вопрос достоинства народа Армении. Те политические силы, те агентурные сети, которые считают, что могут подкупить и дискредитировать народ Армении, должны быть поставлены на колени результатами голосования».

Премьер заявил, что через короткое время после выборов Кочарян «должен быть арестован и предстать перед судом за преступления 1 марта 2008 года… Виновные в преступлениях по делу 1 марта должны на долгие годы сесть в тюрьму. Генпрокуратура требует от его семьи незаконно нажитое имущество и финансовые средства на $200 млн, и судебная система должна это награбленное вернуть Республике Армения».

Пашинян обвинил Самвела Карапетяна в грабеже армянской армии, назвав его «калужским олигархом, который накручивал счетчики электроэнергии в воинских частях»: «Тем самым он ограбил армию и должен быть привлечен к строжайшей ответственности…»

О лидере партии «Процветающая Армения» Гагике Царукяне Пашинян сказал, что генпрокуратура требует конфисковать «награбленное Царукяном имущество на 300 млн долларов». «Царукян, его наглые единомышленники и сын должны быть привлечены к уголовной ответственности», - сказал Пашинян.

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