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Мир Ирана и США зависит от миллиардов

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Мирное соглашение между США и Ираном зависит от того, согласится ли президент США Дональд Трамп разморозить $24 млрд иранских активов, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в интервью CNN.

Иран хочет разморозить $12 млрд сразу после подписания промежуточного соглашения с США, еще $12 млрд — на более позднем этапе. По словам Резаи, эти средства являются «проверкой доверия, которое Иран хочет иметь к Трампу».

«Переговоры зашли в тупик, и президент США Дональд Трамп должен вывести их из этого тупика. Мяч на стороне Трампа», — сказал Резаи.

По его словам, если США возобновят боевые действия, они «войдут в темный коридор».

После того как президент США ранее изъявил готовность встретиться с Моджтабой Хаменеи, советник верховного лидера исключил возможность такой встречи: «Этого не будет, мы пока на первой стадии переговоров, и господин Трамп завел переговоры в тупик. Этого не случится».

Советник Хаменеи заявил CNN, что Иран в случае возобновления конфликта с США готов наносить удары по американским базам, которые до сих пор не подвергались атакам: «Мы придадим войне новое измерение, нанося удары по другим американским базам, которые до сих пор не подвергались атакам».

По его словам, в случае возобновления конфликта Иран может перенести военные действия за пределы Персидского залива - от Ормузского пролива до Индийского океана, Баб-эль-Мандебского пролива, Красного моря и Средиземного моря.

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