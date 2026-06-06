Айхан Аббасов о потасовке между футболистами сборной Азербайджана

«Потерпели обидное поражение, - говорит главный тренер. - 90 минут играли в хорошем темпе. Травма Хаяла Алиева в начале матча повлияла на наши планы. Было много голевых эпизодов. Давно у нас столько моментов не было. Жаль, что не забили. В товарищеских матчах можно рисковать. Это наш последний сбор перед официальными играми. Отсутствие игровой практики у некоторых футболистов, возможно, сказалось.

Эмиль Сафаров - опорный полузащитник. Он получил травму, его заменили из-за этого. Нариман и в клубе играет на фланге нападения. Мы проверяем, для этого и нужны товарищеские матчи. Если мы хотим побеждать.

Соперник из трех-четырех эпизодов реализовал два. Соперник поймал нас на контратаках. Мы запаздывали на подстраховке. С Сан-Марино будем играть иначе».

После второго пропущенного гола что-то не поделили между собой футболисты сборной Азербайджана Антон Кривоцук и Абдулла Хайбулаев. После матча Айхану Аббасову был задан вопрос о потасовке между игроками.

«В тот момент я смотрел видео повтора забитого в наши ворота мяча. Мне сказали, что случилось такое. Я этого не видел. У нас есть время разобраться, что там произошло. Ребята очень хотели выиграть. В единоборствах проявляли себя. Не оправдываю участников потасовки. Меры будут приняты», - сказал главный тренер.