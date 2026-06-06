В Ираке взрыв рядом с консульством Ирана

В провинции Сулеймания на севере Ирака прогремел взрыв рядом с консульством Ирана. Об этом пишут иракские и иранские СМИ.
Другие подробности не приводятся.
June 5, 2026
В провинции Сулеймания на севере Ирака прогремел взрыв рядом с консульством Ирана. Об этом пишут иракские и иранские СМИ.
Другие подробности не приводятся.
June 5, 2026
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