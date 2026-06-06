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Гибель азербайджанских моряков. Что известно
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Гибель азербайджанских моряков. Что известно

В Ираке взрыв рядом с консульством Ирана

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00:36 85

В провинции Сулеймания на севере Ирака прогремел взрыв рядом с консульством Ирана. Об этом пишут иракские и иранские СМИ.

Другие подробности не приводятся.

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