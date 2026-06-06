«Это наша собственность»: Армения построит железную дорогу к границе с Турцией

Армения объявила о тендере на строительство железной дороги от Ахурика до границы с Турцией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

«Мы уже объявили тендер в связи с восстановлением железной дороги Ахурика. Мы в Армении своими средствами (построим). Россия не сделает - это наша собственность», - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что это входит в рамки реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». «В 2026 году проекты должны начать реализовывать на земле. И я, и президент Трамп в нетерпении», - сказал Пашинян.