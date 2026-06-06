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Что-то намечается: люди Трампа встретились с учеными-атомщиками

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели 4 июня консультации в ядерной Национальной лаборатории в Ок-Ридже (штат Теннесси) в рамках переговоров с Ираном. Об этом сообщил портал Axios.

«Встреча в Ок-Ридже не означает, что сделка состоится. Однако это знак того, что переговоры находятся на очень серьезном этапе, и есть хороший шанс добиться успеха, и мы хотим быть готовы», - сказал изданию неназванный американский чиновник.

Согласно изложенным в публикации сведениям, Уиткофф и Кушнер встретились в Ок-Ридже в том числе со специалистами-атомщиками, которые ранее уже принимали участие в переговорах с Ираном в Омане. Консультации прошли с ключевыми американскими экспертами в ядерной области, «которые знают, как осуществить технически то, что будет охватывать договоренность с Ираном», сказал официальный представитель США.

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